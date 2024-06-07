Колтуши получили новую концепцию развития

Градостроительный совет согласовал концепцию генерального плана Колтушского поселения и проект изменений в генеральный план Первомайского поселения.

«Колтушское поселение — сложная территория, которая благодаря своей истории, близости к крупнейшим транспортным артериям и богатому природному наследию имеет мощный туристический, промышленный потенциал. Перед проектировщиком стояла задача объединить все эти составляющие в единую рабочую модель — и он с ней справился. У Колтушей и ближайших населенных пунктов есть очень богатая база для гармоничного градостроительного развития», — отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

Концепция изменений в генеральный план Колтушского поселения разработало бюро ООО «Автомир» по заказу администрации Колтушского поселения. В основу разработки концепции положена оценка роли поселения в Санкт-Петербургской агломерации, анализ природно-ресурсного и историко-культурного потенциала территории. Развитие системы учитывает взаимную интеграцию микрорайона Южный и городского поселка Янино-1 через территорию Кальтино, создание условий для объединения северной и южной части Колтушей и сохранение сельского типа расселения для южной части поселения вблизи деревни Разметелево.

Также градостроительный совет согласовал проект изменений в генеральный план Первомайского поселения, где разработчик поставил своей задачей устранение градостроительных ошибок и приведение документации к современному состоянию.

Пресс-служба областного правительства