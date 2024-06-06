С заботой о детях

Журналисты «Всеволожских вестей» накануне Дня защиты детей побывали в гостях в прекрасном детском саду, возглавляемом А.М. Знатновой.

«Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества», – писал Василий Сухомлинский. Руководители Всеволожского детского сада комбинированного вида № 2 взяли на заметку слова великого педагога и успешно воплощают его заветы в жизнь. На счету этого дошкольного учреждения множество наград всероссийского уровня, в 2023 году детский сад вошел в Федеральный Реестр «Всероссийская Книга Почёта».

– Нет ничего важнее не только для любой семьи, но и для государства, чем дети, – говорит заведующая дошкольным учреждением Любовь Михайловна Знатнова. – И сейчас, поверьте мне, чрезвычайно важен вопрос патриотического воспитания малышей. Вот, например, мало кто не проезжал по Дороге жизни и не видел установленные на ней мемориалы, но, к сожалению, не каждый сможет подробно рассказать об истории этих мест. Так родилась задумка создания в детском саду музея, посвященного Дороге жизни. Экспонаты создавали и собирали всем миром. Активное участие в реализации проекта принимали родители.

Этот замечательный музей разместился на первом этаже детского сада. Уникальные экспонаты – предметы военной поры – гордость педагогов. Посетителей музея – и детей, и взрослых – встречают хорошо подготовленные юные гиды.

«Здравствуйте, уважаемые гости! Разрешите представиться – экскурсоводы музейного пространства Илья и Соня. Наш детский сад расположен на легендарной Дороге жизни. Точнее, на её одиннадцатом километре. Эта легендарная трасса тянется от Всеволожска до Ладожского озера. Нет на планете такого другого памятника», – уверенно рассказывают маленькие экскурсоводы. От них гости узнают о знаменитой полуторке, о «Цветке жизни» и других памятниках Дороги жизни.

От истории – к правилам дорожного движения

– Спасибо, ребятки. Долго учили тексты? — интересуются журналисты, которые впервые знакомятся с учреждением.

– Долго, – признаются дети.

– А кем хотите стать, когда вырастите? Может, экскурсоводами?

– Нет, я хочу стать художницей, сейчас учусь в Детской школе искусств им. М.И. Глинки, – говорит шестилетняя Сонечка.

– А я стану военным врачом, – уверенно отвечает Илья.

Вообще, в музее очень много интересного. На небольшой территории поместились фляжка, поднятая со дна Ладожского озера, ящик из-под снарядов, письма и настоящий шофёрский ватник – он сохранился с военной поры. Большой стенд посвящен нашей землячке, ветерану-фронтовику Евдокии Романовне Романовой. Здесь хранятся её медали, ордена, переданные в дар музею. Экспонаты собирали, как говорится, всем миром. Каждый имеет свою историю.

– Это необыкновенный бинокль, – показывая очередной «артефакт», рассказывает педагог Анна Вадимовна Пешкина. – Нашли этот экспонат не где-нибудь, а в горах Кавказа, точнее, в Абхазии. Возможно, он принадлежал бойцу Красной Армии. А вот ещё одна реликвия – патефон 1933 года выпуска. Появился он у нас благодаря жителю поселка Романовка. Настоящий раритет. Представляете, до сих пор играет. Оставили его бойцы Красной Армии. Обещали вернуться после танковой атаки, но так и не пришли. Макеты памятников Дороги жизни выполнены талантливыми воспитателями; диорамы помогали сделать родители воспитанников. Но не только историю изучают дети в этом удивительном музее – есть у него и прикладная задача.

В музее дети изучают правила дорожного движения. Для этого есть всё – маленькие машины, одежда, игрушечные светофоры и вся другая нужная атрибутика. Тут часто в игровой форме инсценируют дорожное движение. Так что, если кто-то выбежит на импровизированный участок пути со светофорами и пешеходными переходами, малыши не растеряются и «оштрафуют» нарушителей. Иногда на занятия по ПДД приходят сотрудники ГИБДД. В детсаду уверены: основам безопасного дорожного движения надо учить чуть ли не с пелёнок.

Играя, учатся, общаются и растут

– У нас в центре внимания личность: педагога, родителя, ребенка, –подчеркивает заместитель директора по воспитательной работе Олеся Шабанова. – Воспитатели вовлекают детей в творческий мир познания. На занятиях дети постигают азы программирования, занимаются научной деятельностью в агролаборатории. Думаю, что росток детского любопытства и первый опыт познания технических основ не пропадут бесследно.

– Знаете, на занятиях по программированию мы заметили, что дети начинают нестандартно мыслить, – продолжает Олеся Александровна. – Надо дать больше свободы – она открывает большие возможности для творчества.

– Вот она, наша лаборатория, – продолжает экскурсию Олеся Шабанова . – Теперь у ребят есть возможность выращивать салат, базилик, ягоды даже зимой. Малыши такие уроки обожают. Дети выращивают зелень на гидропонике, без использования почвы. Растения получают необходимое количество питательных веществ из специальных питательных растворов, обогащенных микроэлементами и кислородом. Выращенный урожай используют на кухне. По соседству находится лаборатория юных исследователей, в которой ребята изучают научные процессы.

Есть в этом детском саду и свой культурно-этнографический центр, – рассказывает заместитель заведующей по воспитательной работе Татьяна Томских. – Малыши здесь изучают традиции народов России. В самом центре большой комнаты круглый подиум, где планируют организовать дефиле в народных костюмах. В одном углу русская изба, в другом – настоящая якутская юрта.

Одним из важных направлений работы коллектива является воспитание и социализация детей с ОВЗ.

Помочь таким мальчишкам и девчонкам влиться в ряды сверстников так, чтобы общение получилось как можно более доверительным и плодотворным, – это значит подтвердить благородный статус педагога, добавить окружающему миру света и радости, ведь каждый из этих особенных детей несет в себе весомый потенциал энергии и творчества. Занятия в игровой форме не только увлекают, но и помогают развивать у ребенка мелкую моторику, проявлять творческие способности, учат общению и уверенности в себе. У каждого малыша собственный путь, который надо помочь ему найти, – говорят воспитатели детского сада.

…Каким бы ярким и красивым ни было образовательное пространство, детство маленького человека зависит в первую очередь от мудрости, колоссального терпения и творческого потенциала взрослого, который рядом. Когда одно с другим сочетается, это счастье, не так ли?

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Александра ОЛЬХОВСКОГО