Ленобласть приглашает на необычные спортивные выходные

Велобиатлон, гольф, командные соревнования по ловле карпа и мотопараплан – слалом – Ленинградская область удивит в субботу и воскресенье нестандартными спортивными событиями.

Физкультурные и спортивные мероприятия, проводимые во Всеволожском районе.

8 июня:

Соревнования по гребному спорту «17-й Традиционный Петровский Гребной Марафон» – пос. им. Морозова, в окрестностях пляжа, начало в 10.00

Областные соревнования по биатлону «День защиты детей». Пневматика. Кросс-гонка. Юноши и девушки 11 – 16 лет – пос. Токсово, Лыжная база «СКА», начало в 11.00.

Областные соревнования легкоатлетический пробег среди детей дошкольного и младшего школьного возраста «Колобок», посвященный Году семьи в России, на призы главы администрации Всеволожского района – г. Всеволожск, ГАПОУ ЛО Всеволожский агропромышленный техникум, стадион, начало в 10.00.

Фестиваль по шашкам «Айкью Кап», мастер-класс от гроссмейстера Мажита Саршаева «Комбинации в шашках» – г. Всеволожск, Приютинская ул., 9а, 2 этаж, начало в 11.00.

9 июня:

X районный турнир по волейболу имени олимпийского чемпиона ЗМС Максима Михайлова среди детско-юношеских команд – Кузьмоловское ГП, Кузьмоловская СОШ, ул. Строителей 7а, начало в 11.00.

Региональный этап Всероссийского фестиваля по футболу 6х6. Мужчины – посёлок Янино-1, ул. Новая, д. 19, МБУ «ЦФКиС «Заневский», начало в 11.00.

Соревнования по конкуру, посвящённые Дню России «Maxima Park», «Winner cup 2024» – г. Мурино, пром. зона «Мурино», Институтский проезд, 3, КСК «Виннер», начало в 10.00.

Пресс-служба областного правительства