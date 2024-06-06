Бизнес подключается к социальному паспорту Ленобласти

Правительство Ленобласти подписало соглашение о сотрудничестве с «Корпоративным центром Х5» — компания станет партнером проекта «Электронный социальный паспорт жителя Ленинградской области».

Цель сервиса — удовлетворение основных финансовых потребностей семей с детьми в регионе.

«Электронный социальный паспорт позволит семьям с детьми покупать в магазинах компании товары детского ассортимента, школьную и спортивную форму, письменные и другие канцелярские принадлежности. Это базовые потребности ребенка, которые родители смогут закрыть с помощью нашего сервиса. Ленобласть постоянно приглашает бизнес к участию в проекте, мы рады, что такие крупные компании, как Х5 открыты для сотрудничества, ретейлер будет вместе с нами внедрять современные технологии в социальные государственные сервисы», — сказал глава региона Александр Дрозденко.

Справка

Ленобласть и «Корпоративный центр Х5» определят общие принципы взаимодействия и совместной работы по внедрению технологий для адресной социальной поддержки населения.

С использованием электронного сертификата планируется предоставление нескольких мер социальной поддержки:

— назначение многодетным семьям и многодетным приемным семьям денежной выплаты на приобретение комплекта детской одежды для посещения школьных занятий и школьных письменных принадлежностей;

— назначение единовременного пособия при рождении ребенка на приобретение товаров детского ассортимента и продуктов детского питания.

Механизм позволит получателям мер поддержки в Ленинградской области приобретать в торговых точках партнеров проекта определенные виды товаров, работ, услуг в любом количестве с оплатой из бюджета не более общей установленной суммы электронного сертификата.

Пресс-служба областного правительства