Тайны Павловских Колтушей

Журналисты «Всеволожских вестей» приняли участие в пресс-туре, посвященном включению Минкультом в Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации Научного городка Института физиологии им. академика И.П. Павлова РАН, расположенного на Колтушских высотах. Поездка, организованная инициативной группой, в которую вошли сотрудники института и местные активисты, включала в себя интереснейшую экскурсию и закрытый просмотр редкого фильма, рассказывающего о мифах Колтушей и научных исследованиях в области сна.

Особо охраняемая природная территория «Колтушские высоты» площадью в 1211 га, расположенная на территории Колтушского и Заневского поселений, также захватывает южные окрестности города Всеволожска. Современный живописный ландшафт территории сформировался в послеледниковое время и представлен чередованием песчаных холмов (камов) с ложбинами и котловинами, часть которых занята небольшими болотами и озёрами. В пределах памятника природы находится 6 озёр, из них наиболее крупные – 1-е и 2-е Ждановские.

К слову, камовое плато «Колтушские высоты» входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО, однако сей факт до сих пор не ограждал этот уникальный памятник природы от посяганий алчных застройщиков. Долгие годы инициативная группа, в которую входили экологи, историки и просто неравнодушные люди, боролась за его сохранение, и вот наконец победа – не только холмы и ложбины, леса и болота, но и Научный городок при Институте физиологии им. академика И.П. Павлова признаны объектом культурного наследия на федеральном уровне!

Отныне охранный статус территории исключает возможность строить здесь жилые кварталы, не говоря уже о промышленных предприятиях. Однако у колтушских активистов есть свои планы относительно развития территории Колтушских высот – здесь предполагается создание рекреационной зоны, популярного места отдыха для жителей и гостей Ленинградской области.

По словам Ирины Гавриленко, заместителя директора Института физиологии им. академика И.П. Павлова, сегодня в Колтушах фактически имеется лишь одно общественное место для прогулок – парк на территории Института. Доступ в него свободный, однако это не удовлетворяет потребностей стремительно растущего города. Нужна новая, цивилизованная рекреационная зона с собственной развитой инфраструктурой, подразумевающей бережное отношение к уникальной природе Колтушских высот.

«Собственно, местные жители и гости из Санкт-Петербурга давно облюбовали наши высоты для прогулок пешком, на велосипедах и даже байках, – поделилась Ирина Гавриленко. – Это приводит к разрушению тонкого почвенного покрытия холмов, оползаниям и изменениям ландшафта. Должны быть специально оборудованные дорожки для велосипедистов, пешеходные тропы и многое другое, что позволит людям наслаждаться единением с природой без ущерба для неё».

В ходе экскурсии журналисты побывали не только на холмах Колтушской возвышенности, но и в лютеранской церкви в деревне Колбино, где пастор Иван Хуттер рассказал об истории возрождения местной религиозной общины. В Научном городке мы посетили антропоидник и прошлись по тенистым аллеям парка.

В здании Старой лаборатории состоялся просмотр фильма «Параллельные холмы и вертикальные болота. Колтушский гомеостаз». Павловские Колтуши и окрестные холмы хранят много научных тайн, природных загадок и человеческих историй – о спящем летаргическим сном пациенте, о Мадонне обезьян, о подземной реке и ласточках-береговушках, об академике Павлове, который до сих пор приходит во снах к сотрудникам Института и расспрашивает о науке…

Из фильма можно узнать, что холмистый рельеф Колтушской возвышенности сформировался в ходе отступления последнего валдайского оледенения около 10 тысяч лет назад. После ухода ледника холмы начали заселяться людьми.

Местные жители давно заметили, что холмы обладают мощной энергетикой, поэтому здесь можно найти остатки древних языческих капищ. Также на холмах археологи находили средневековые клады. При этом бытовало поверье, что холмы никогда не отдадут спрятанные в них сокровища. Ну а местные жители издавна лечат прогулками, специальными упражнениями и медитациями на холмах любые недуги. Кто не верит – пусть проверит.

P.S. Когда материал готовился к печати, стало известно, что комитет градостроительной политики Ленинградской области организует летнюю архитектурную школу, участники которой займутся разработкой проектов развития Колтушских высот с участием опытных архитекторов и крупных девелоперов.

С 8 июня по 10 июля студенты Санкт-Петербургского горного университета императрицы Екатерины II, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета будут работать над предложениями по развитию территорий в границах научного городка физиолога И.П. Павлова на Колтушской возвышенности и Колтушского шоссе.

Также они представят варианты утверждения градостроительных регламентов и архитектурно-градостроительных требований.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Александра ОЛЬХОВСКОГО