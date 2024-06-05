Студенты-архитекторы встретят лето в Колтушах

Практиканты комитета градостроительной политики Ленинградской области проведут июнь в летней архитектурной школе, которая откроется в научном городке физиолога Ивана Павлова.

«Комитет градостроительной политики выступает одним из ведущих органов власти по развитию кадрового потенциала в строительной отрасли. Этим летом опытные архитекторы и градостроители впервые организуют летнюю программу для вузов-партнеров. Коллеги поделятся опытом с 96 студентами, которые разработают архитектурные регламенты для развития Колтушских высот и научного городка знаменитого физиолога Ивана Петровича Павлова», – рассказал заместитель председатель правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

Программа летней школы начинается 8 июня. Студенты и магистранты ГАСУ, Горного и Политеха подготовят предложения по архитектурным требованиям для достопримечательного места «Научный городок физиолога И.П. Павлова на Колтушской возвышенности и Колтушское шоссе». Работа будет проходить под кураторством опытных архитекторов и представителей научного городка.

В рамках летней архитектурной школы состоятся конференции «Достопримечательное место – ограничение или новые возможности для развития» и «Градостроительные регламенты и архитектурно-градостроительные требования в границах достопримечательного места».

Пресс-служба областного правительства