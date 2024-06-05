Лето. Дети. Кони. Спорт

1 июня в России отмечается День защиты детей. Традиционно эта дата посвящена подрастающему поколению, и по всей стране проходят различные мероприятия, организованные для детей. Детские праздники прошли и во многих населенных пунктах Всеволожского района.

Флорбол и не только

Первый день лета ознаменовался XIII традиционным межмуниципальным фестивалем флорбола («Всеволожский фестиваль флорбола») и масштабной спортивно-развлекательной программой, которые собрали несколько сотен детей и взрослых на спортивной площадке в микрорайоне Южный (ул. Аэропортовская). Спортивный праздник организовали отдел физической культуры администрации Всеволожского района и Всеволожский центр физической культуры и спорта.

– Вот уже 13 лет День защиты детей мы празднуем спортивно, активно и ярко, играя во флорбол. За это время спортсмены, выходившие на поле с клюшкой несколько лет назад, подросли, и сегодня они здесь представлены уже в качестве судей. Принять участие в фестивале приехали команды из Всеволожска, Кудрово, Бугров, Мурино, Гарболово, Невской Дубровки и других поселений района, – отметил директор ВЦФКС Владимир Гайдуков.

Спортивный праздник, как и полагается, начался с приветствий, поздравлений и веселой разминки, которую провела сотрудник ВЦФКС Ирина Давыдова. А символический старт соревнованиям по флорболу дала начальник отдела физической культуры и спорта администрации Всеволожского района Екатерина Ларионова, которая ввела мяч в игру и забила первый гол в ворота.

А пока на флорбольном поле шли жаркие баталии между спортивными командами, на других площадках спортивного пространства тоже было живо и весело. В этом году организаторы решили познакомить детей с играми и забавами времен Советского Союза и показать современным ребятам, во что играли их дедушки, бабушки и родители. К играм в классики, резиночки, скакалки добавились современные корнхолл, мемори, дартс и другие. К детям присоединились и взрослые, которые, вспоминая свое детство, с удовольствием знакомили детей с диковинными активностями. Даже Екатерина Ларионова не удержалась и вместе с детворой играла в классики и прыгала в резиночки. Но настоящее мастерство в играх времен СССР показала жительница микрорайона Южный Юлия Ковальчук. Она пришла на праздник с восьмилетним сыном Сашей и тринадцатилетней дочерью Элиной.

– Прекрасная праздничная атмосфера, всё так живо и зажигательно, веселая музыка и подарки для детей. Не могла удержаться, чтобы не вспомнить свое детство. С большим удовольствием «вернулась в прошлое». Сама не ожидала, что здесь будет так интересно и весело. А зашли ведь с сыном лишь поддержать дочку, которая должна выступать со своим коллективом танцевального кружка «Спорт +», – поделилась впечатлениями Юлия Ковальчук.

Многих малышей заинтересовало рисование мелками на асфальте. Совсем карапузы и дети постарше с увлечением, старательно выводили цветочки, солнышки и другие замысловатые, порой понятные только им творения. Журналист «Всеволожских вестей» долго вглядывался в одно из цветных изображений на серой поверхности асфальта, но без помощи автора так и не распознал в нем нарисованную улитку.

Более десятка «станций» для детворы работали в этот день на спортивной площадке возле «Вимоса». Помогали организаторам разводить детей по секторам старшеклассники всеволожских школ, одетые в пионерскую форму. Их алые пилотки и галстуки сами по себе привлекали внимание и манили главных героев праздника. Но настоящий ажиотаж среди малышей вызвало появление Чебурашки. Многим из них хотелось прикоснуться к «живой» ростовой кукле и поиграть с ней в догонялки. С радостными визгами и восторженным смехом бегали дети вокруг героя известного мультперсонажа.

И все же центральным событием праздники оставались соревнования по флорболу. Подбадриваемые болельщиками и воодушевляющими комментариями ведущей праздника Евгении Шелягиной, юные спортсмены «бились» за главный приз не на шутку. И все же по итогам всех матчей переходящий кубок достался флорболистам ВЦФКС, оказавшимся сильнее и удачливее своих соперников. Были выявлены и лучшие игроки фестиваля. Лучшими вратарями признаны Ксения Суханова и Зиёбек Артиков, лучшими нападающими – Анастасия Пашкова и Александр Гурьев, а лучшими защитниками – Анастасия Юдина и Леонид Шиян. Все участники получили на память медали, грамоты и подарки.

Праздник с конями, пеной и кашей

А в поселке Янино на территории КСК «Исток» с раннего утра администрация конного клуба и члены общественного объединения «Русская община» готовили пространство к праздничному мероприятию.

– В этот день у нас по плану календарные соревнования на первенство Ленинградской области по конным пробегам, которые мы решили совместить с праздником Дня защиты детей и началом лета. К нам приехали около двух десятков спортсменов-конников, которые стартовали рано утром, а, дойдя до финиша, вместе со своими четвероногими партнерами присоединились к праздничным мероприятиям, – рассказала руководитель КСК «Исток» Ольга Ворожцова.

«Праздник детства» и лета собрал на территории конно-спортивного клуба 2240 человек. И хотя мероприятие было рассчитано на детей, удовольствие от этого события получили и взрослые. Ремесленная лавка, мастер-классы, интеллектуальные игры, флешмобы и конкурсы, сладкая вата, мороженое, шашлык и прохладительные напитки вызывали интерес и пользовались большим спросом. Но главными фишками стали экскурсия по конюшне с рассказом о конном спорте и истории взаимодействия человека с лошадью, конные прогулки, «пенная дискотека» и каша из домашней тушенки, приготовленная в полевой кухне.

– Мы решили, что на этом празднике всё должно быть бесплатно, что сегодня здесь не будет никакой торговли. Поэтому где-то благодаря спонсорам, где-то используя пожертвования местных жителей и собственные средства, закупили 50 кг мяса для шашлыков, 2000 шт. мороженного, сахарную вату, напитки и 1000 различных призов для победителей и участников конкурсов. Двери праздника были открыты для всех желающих, и каждый, независимо от возраста, национальности или вероисповедания становился желанным гостем и участником нашего мероприятия, – рассказал руководитель местного общественного объединения «Русская община» Максим Ларионов.

Организаторы мероприятия и гости праздника выражают глубокую благодарность и признательность за помощь в проведении мероприятия главе Колтушкого городского поселения Э.М. Чирко.

Янино-1 и Кудрово тоже празднуют

Насыщенная культурно-развлекательная программа ждала жителей Всеволожского района в МЕГА Парке. Самодеятельные коллективы, воспитанники творческих кружков местного ЦКД, активисты и участники семейных клубов и приглашенные артисты создавали праздничное настроение и радовали зрителей. В течение всего дня наблюдалась активность в игровых зонах, где мальчишкам и девчонкам предлагалось проявить ловкость, меткость, сообразительность, творчество и прочие нужные в жизни навыки. Ребята преодолевали полосу препятствий, прыгали со скакалкой, сбивали кегли мячом, рисовали мелками на асфальте, плели украшения из цветных ниток, участвовали в многочисленных интеллектуальных конкурсах. За успешное прохождение «станций» участники получали «штампики», которые обменивались на призы соответствующей стоимости. Выбор развлечений для детей оказался поистине огромным, и каждому удалось найти себе занятие по душе.

А в Янино-1 День защиты детей отмечали на муниципальном стадионе. Здесь самодеятельные творческие коллективы КДЦ «Заневский» представили праздничный концерт. Своими яркими выступлениями они буквально зажгли гостей и зарядили присутствующих летним настроением. Свою лепту в веселье внесли и аниматоры, развлекавшие публику играми и конкурсами. За каждое выполненное задание дети получали жетончики, которые затем можно было использовать для розыгрыша призов в лотерее. Среди наград оказались мелки, конфеты и небольшие игрушки.

В рамках данного праздничного мероприятия здесь отметили еще одну памятную дату – Всероссийский день футбола. Событие ознаменовалось футбольными матчами среди мальчиков 2015 и 2016 годов рождения из Санкт-Петербурга, Лодейного Поля, Кировска, Всеволожска, Бугров и Янино-1. За жаркими баталиями на футбольном поле напряженно следили около 200 болельщиков. В старшей возрастной группе победителями стали футболисты из Кировска. Янинцы удостоились серебра, а замкнула список призеров команда «Северные львы» из Санкт-Петербурга. В соревнованиях среди команд младшей возрастной группы в лидеры вышел ФК «Сила» из Всеволожска, на втором месте оказался «Славатор» из Лодейного Поля, а бронза досталась юным спортсменам из Янино-1.

Во многих населенных пунктах Всеволожского района торжества получились красочными, позитивными и запоминающимися. Высоко оценил организацию праздничных мероприятий по случаю Дня защиты детей и начала летних каникул глава МО Всеволожский муниципальный район Ленинградской области Вячеслав Кондратьев. Он сказал:

– Забота о подрастающем поколении – это забота о будущем целой страны, поэтому мы стремимся создать все условия для комфортного развития наших самых юных граждан. Важно, чтобы они росли в любви, проявляли неподдельный интерес к окружающему миру и перенимали от нас, взрослых, правильные ценности. Наблюдая успехи ребят в учебе, творчестве, спорте, общественной жизни, убеждаюсь, что мы всё делаем правильно. Желаю яркого лета и новых положительных впечатлений. Набирайтесь сил, расширяйте свой кругозор, будьте любопытными и целеустремленными.

Александр СОРОКИН

Фото автора и Ольги ВОРОЖЦОВОЙ