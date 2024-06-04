Ресторанному бизнесу 47-го региона – развитие!

Заместитель председателя комитета по развитию малого и среднего бизнеса Максим ФЁДОРОВ поблагодарил директора Кингисеппского колледжа технологии и сервиса Дмитрия ВОРНОВСКИХ за предоставленную площадку международного уровня, сертифицированную по всем стандартам, за гостеприимство и приятную атмосферу.

Надо отметить великолепную организацию конкурса, в котором всё было тщательно продумано. Конкурсные задания выполнялись в три захода на специально оборудованных площадках. Болельщики могли наблюдать за работой команд на большом мониторе в одном из залов колледжа, а также на сайте конкурса. Любителей гастрономии ждали мастер-классы кулинарных гуру. Церемония открытия проходила в большом зале, где всем хватило места. Здесь же состоялась деловая программа, в которой были затронуты актуальные вопросы развития предприятий общественного питания. Руководители отрасли делились опытом в развитии собственных ресторанов и кафе, праздников и фестивалей.

Глава представительства Федерации рестораторов и отельеров России в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр МАРКОВ поделился наблюдением: качество ресторанного бизнеса – это прямое отражение уровня жизни всех нас.

– Очень важная миссия этого конкурса – повышение престижа профессии, – сказал Марков. – Это очень нелегкий путь. Мы знаем, в каких условиях приходится работать поварам, по несколько часов стоя у плиты. Конечно, труд этот недооцененный. Чтобы мы успешно решали кадровые проблемы, мы должны, с одной стороны, показывать мастерство, с другой – привлекать внимание будущих поваров к этой профессии. Большое спасибо правительству Ленобласти, региональному центру «Мой бизнес» за то, что мы имеем возможность быть частью этого события.

Главный судья конкурса Алексей ОСТАШ отметил высокий уровень подготовки конкурсантов и поблагодарил администрацию Ленобласти, без участия которой не было бы возможно проведение конкурса такого уровня.

– Внимание к учебным заведениям очень важно, – заметил Осташ. – Я много езжу по региону, заметно, что многие из них обновляются. Ленинградская область в этом – одна из лучших.

И, наконец, победители. Третье место досталось команде Макара СМИРНОВА из Кингисеппского района, ресторан «Гриль Хаус». Помощник повара – Анастасия ШАРИНА, юниор – студентка ГБПОУ ЛО «Кингисеппский колледж технологии и сервиса» Виктория ФИЛИМОНОВА. На втором месте – Андрей ИВАЩЕНКО, шеф-повар Caffe del Centrale Ломоносовского района. В его команде Константин ВЕЛИЧКО и юниор, студент СПб ГБ ПОУ «Колледж «Красносельский» Артём ХАБИБУЛИН.

Абсолютным сюрпризом стало имя победителя. Второй раз обладателем Кубка губернатора «Лучший шеф-повар 47-го региона» стал Сергей КАРПОВ, шеф-повар ресторана «Форсаж» из Приозерска. Славу победителя с ним разделили Анна МАШИХИНА и юниор Владислав БОРОНЦКИЙ. Судья конкурса Виктория БОГУШЕВА объяснила вторую победу Сергея Карпова не только высоким профессиональным уровнем его команды, но также использованием разнообразных новаторских методов.

– Конкурс порадовал и большим количеством участников, и высоким уровнем профессионализма, – сказала председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Светлана Нерушай. – Все молодцы! Мы видим успех и будем расширять региональные рамки.

Ленинградская область в последние годы пользуется повышенным вниманием туристов. В правительстве многое делается для того, чтобы гости чувствовали себя в области комфортно. Строятся новые гостиницы, открываются кафе и рестораны, прокладываются экотропы, реставрируются исторические памятники.

Кубок губернатора стал еще одним звеном, продвигающим идею гостеприимного 47-го региона. Туристы приезжают на ленинградскую землю не только посмотреть исторические и культурные памятники, но и попробовать ленинградскую кухню. Кстати, отличным помощником в путешествиях станет гастрономический путеводитель журналиста Ники Ганич по Ленинградской области, издание которого было инициировано губернатором Александром Дрозденко.

Как сказал обладатель теперь уже двух Кубков губернатора Сергей Карпов, ленинградская кухня включает в себя множество локальных продуктов, что дает возможность создавать разнообразные группы блюд. Но некоторые всегда будут в приоритете, например корюшка. Став победителем первого Кубка губернатора, Сергей бок о бок с Александром Дрозденко жарил ладожскую корюшку в День Ленинградской области в павильоне Дома российской кухни на выставке «Россия». Там же с небывалым успехом расходился выборгский крендель. Нет сомнений, что и в будущем найдутся таланты, способные представлять нашу область на самом высоком гастрономическом уровне.

Ольга Рогозина