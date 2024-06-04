Просветителям Ленобласти – Знание.Премия – 2024

Педагоги, лекторы, авторы, блогеры, популяризаторы науки и другие деятели просвещения Ленинградской области могут стать участниками четвертого сезона главной просветительской награды страны Знание.Премия Российского общества «Знание». Заявки принимаются до 30 сентября на официальном сайте. Регистрировать можно себя, проекты, компании и других людей, которые внесли значительный вклад в просвещение в 2023 – 2024 годах.

Справка

В четвертом сезоне проекта девятнадцать номинаций, две из которых новые. К Году семьи в России приурочена номинация «За вклад в сохранение семейных ценностей». Соискателями могут стать просветители и проекты, способствующие укреплению института семьи. Номинация «За вклад в просвещение в сфере «Экология и Туризм» — для тех, кто развивает туристический имидж регионов России и культуру гостеприимства, повышает экологическую ответственность населения. С 2023 года награда также вручается в номинации «Иностранный просветитель года» и подросткам от 12 до 17 лет в номинации «Юный просветитель года».

Все заявки заочно оценит Экспертная комиссия из числа партнеров Общества «Знание». Шорт-лист награды сформирует Экспертный совет, в который войдут государственные деятели, кандидаты и доктора наук, руководители компаний, молодежных организаций и другие профессионалы в своих областях.

100 номинантов пройдут онлайн-обучение по публичным выступлениям, чтобы подготовиться к очной защите своей просветительской деятельности перед почетным жюри.

Лауреаты в номинации «Народный выбор» определятся открытым голосованием слушателей в мини-приложении в социальной сети «ВКонтакте». Победителя партнерской номинации Движения Первых «Выбор Первых» выберут на закрытом голосовании Федерального Совета Первых, в который входят дети и подростки из всех регионов страны.

Лауреатов девятнадцати номинаций объявят на торжественной церемонии награждения в 2025 году.

Пресс-служба областного правительства