Отечество им Царское Село

Свой профессиональный праздник библиотекари Всеволожского района отмечали в этом году в Царском Селе. В преддверии 225-летнего юбилея А.С. Пушкина они посетили Александровский дворец.

Профессиональные экскурсоводы рассказали гостям о его истории, познакомили с интерьерами и раскрыли многие тайны его царственных обитателей.

После увлекательной прогулки по окрестностям дворца участники мероприятия переместились в «Швабский домик», где состоялась торжественная церемония награждения победителей районного конкурса «Библиотека – территория безграничных возможностей».

«Библиотека – это большая планета книг, журналов и газет. Главным на этой планете, безусловно, является библиотекарь. Примите самые тёплые поздравления и пожелания всех благ от администрации района и отдела культуры», – обратилась к присутствующим главный специалист отдела Елена Усик и вручила «За многолетний добросовестный труд и верность профессии» благодарности: Наталье Черкасовой, Ирине Белёнышевой, Ольге Павловой, Антонине Нужной, Ирине Полукаровой и Ирине Щекалёвой.

Победителем конкурса в номинации «Лучшая городская библиотека» стала главный библиотекарь Всеволожской детской библиотеки Ольга Павлова. Второе место заняла главный библиотекарь Всеволожской городской библиотеки № 1 Татьяна Сухопарова, третье – библиотекарь Всеволожской городской библиотеки № 3 Галина Потапова.

Среди сельских библиотек лучшей была признана Щегловская сельская библиотека, её заведующая Марина Громова получила заслуженную награду. Второе место досталось Вагановской сельской библиотеке (Наталья Перова), третье – Романовской сельской библиотеке (Любовь Рогачева).

Отдельно был отмечен вклад школьных библиотекарей, победителем в этой номинации стала Татьяна Шишкова из Муринской средней школы № 5.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО