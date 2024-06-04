В Сертолово началось строительство каменного храма

Необходимость строительства нового храма в Сертолово назрела давно, поскольку небольшая деревянная церковь Сергия Радонежского сегодня не в состоянии вместить всех прихожан города с населением более 70 тысяч человек, желающих присутствовать на проходящих там церковных службах.

В начале апреля настоятель строящегося храма иконы Божией матери «Милующая» иерей Андрей Морозов встретился с исполняющим обязанности главы администрации города Сертолово Виктором Василенко и заместителем председателя городского совета депутатов Мариной Матусевич. Результатом состоявшегося общения и обмена мнениями явилась договоренность о долгосрочном сотрудничестве администрации города с приходом храма. Речь также шла о возможной помощи в строительстве храма, подключении здания к инженерным сетям, предоставлении техники и материалов.

В настоящее время залит фундамент, который в соответствии со строительными нормами «выстоялся», и полным ходом идёт возведение стен храма. Место для его сооружения в соответствии с генпланом и по согласованию с церковными руководителями определено рядом с Сертоловским больнично-поликлиническим комплексом. Храм будет строиться за счет инвестиций и пожертвований прихожан, поэтому сроки завершения строительства не обозначены.

Ян КАТИН

Фото издания «Петербургский рубеж»