Праздник детства в Сертолово

В День защиты детей в Сертолово состоялась праздничная программа «Планета детства». Мероприятие, насыщенное увлекательными турнирами, интересными конкурсами и весёлыми играми, началось с коллективной зарядки, которую провела директор Спортивно-досугового центра «Высота» Мария Арзуманова.

Открывая праздник, заместитель председателя городского совета депутатов Марина Матусевич поздравила родителей и детей, всех сертоловчан, пожелала мирного неба над головой, подчеркнув, что праздник проходит в Год семьи.

На различных городских площадках работало множество мастер-классов, дети катались на электрокарах. Карусели и батуты тоже пользовались большим спросом. В концертной программе свои музыкальные и танцевальные поздравления представили творческие коллективы города Сертолово и артисты из Санкт-Петербурга. Каждый номер праздничной программы дети и родители встречали громкими аплодисментами. Торжественное мероприятие завершило выступление ансамбля русской песни «Гостьюшки».

Ян КАТИН

Фото издания «Петербургский рубеж»