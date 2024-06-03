Питьевая вода – не для полива

В комитете по ЖКХ обратились к садоводам из Ленинградской области с просьбой в жаркую погоду использовать для полива техническую и дождевую воду.

«Бережное отношение к питьевой воде и рациональное водопользование — одни из важнейших принципов осознанного садоводства и огородничества. Услуга водоснабжения предназначена для обеспечения населения питьевой водой и для удовлетворения хозяйственно-бытовых нужд, а не для полива дачных участков и наполнения бассейнов. Рекомендуем дачникам использовать для полива дождевую или техническую воду, осуществлять полив вечерами», – подчеркнули в ведомстве.

Также для сохранения водного баланса запрещено подключаться к системе водоснабжения путем самовольных врезок в водопровод и устанавливать повысительные насосы. Установленные насосы создают разрежение в центральном водопроводе, нарушая баланс централизованной системы водоснабжения и забирая воду с кратным превышением норм, лишая ее соседние дома и улицы.

С наступлением жаркой погоды «Леноблводоканал» в усиленном режиме выявляет случаи неправомерного использования воды, проводит разъяснительные беседы с садоводами и напоминает о нормах законодательства: статьей 7.20 КОАП РФ предусмотрена ответственность за самовольное подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

Пресс-служба областного правительства