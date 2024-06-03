Каникулы в Ленобласти – со «Знанием»

Лекции, мастер-классы, интеллектуальные игры, кинопоказы, научные эксперименты – в Ленинградской области стартует летняя оздоровительная кампания для детей и подростков при участии Российского общества «Знание». Для того чтобы принять участие в проектах Общества «Знание», летним оздоровительным организациям необходимо оставить заявку на сайте: https://regions.znanierussia.ru/leto.

Справка

Летние проекты Общества «Знание» пройдут в 89 регионах России. Каждый субъект страны или оздоровительная организация могут выбрать одно или несколько направлений в рамках треков: Знание.Герои, Знание.Карьера, Знание.Наука, Знание.Кино, Знание.Игра, Знание.Лекторий. Среди форматов – лекции и кинопоказы к памятным датам, встречи с Героями РФ и участниками СВО, викторины, научные баттлы, диалоги с представителями рабочих профессий.

Просветительскую программу для школьников Российское общество «Знание» подготовило и на Выставке «Россия». 4 июня стартуют «Каникулы со Знанием». Ребят ждут обзорные экскурсии по территории ВДНХ, увлекательные лекции от шести московских вузов на самые разные темы, а также мастер-классы. Кроме того, школьников ожидает культурная программа — ребята посетят мероприятия литературной гостиной Общества «Знание», где пройдут художественные чтения классических произведений, акустические концерты и спектакли.

Пресс-служба областного правительства