Как ленинградские повара сражались за Кубок губернатора

С большим успехом прошел в Кингисеппе Кубок губернатора «Лучший шеф-повар 47 региона». Судьи отметили высокий уровень мастерства, креативность, умение в заданное время выполнять поставленные задачи.

В один из последних майских дней в Кингисеппе было жарко. Градус в атмосферу добавило не только солнечное светило, но и конкурс на Кубок губернатора «Лучший шеф-повар 47 региона», который проходил в Кингисеппском колледже технологии и сервиса.

16 команд из разных районов области приехали в Кингисепп, чтобы завоевать престижный кубок. Впервые конкурс состоялся в прошлом году благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного Президентом России. Поскольку конкурс ставил задачу помогать развитию предпринимательства в Ленинградской области, идея получила полную поддержку губернатора области Александра Дрозденко. Исполнение было возложено на комитет по развитию малого и среднего бизнеса и потребительского рынка и, в частности, на команду центра «Мой бизнес» Ленинградской области.

Выступая на торжественной церемонии открытия, победитель прошлого конкурса Сергей Карпов из Приозерска отметил, что сегодня поварам важно не стоять на месте, нужно постоянно придумывать что-то новое, а конкурс ставит такие задачи. На вопрос ведущего церемонии Дениса Грошева, не хочет ли он оставить за собой титул лучшего шеф-повара 47-го региона, Карпов ответил, что так и будет, и его команда использует шанс удивить публику еще раз.

Удивить публику было не просто. Среди собравшихся – звезды ресторанного дела России. Председатель комитета по развитию малого и среднего бизнеса и предпринимательского рынка Светлана Нерушай рассказала, что в жюри были приглашены специалисты из разных регионов, и оно получилось по-настоящему независимым.

Представляя членов жюри, председатель Правления Санкт-Петербургской ассоциации кулинаров Виктор Шабалин отметил, что этим людям предстоит самая ответственная работа – попробовать и оценить 48 блюд и выбрать из них лучшие.

– Профессия повара сложная и тяжелая, нам важно её популяризировать, чтобы ребята, которые учатся в ленинградских колледжах, оставались в профессии и развивались, – подчеркнул Шабалин. – Чтобы они понимали, что по окончании учебного заведения нужно участвовать в конкурсах, повышать профессиональное мастерство, посещать мастер-классы, обучаться в ведущих гастрономических школах нашей страны.

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Николай Пустотин сказал, что конкурс на звание лучшего шефа – одно из значимых для области мероприятий, проводимых комитетом по малому и среднему бизнесу, и поблагодарил Светлану Нерушай за активную жизненную позицию и энергичное продвижение Ленинградской области.

– Одна из главных проблем в 47-м регионе – это кадры, – отметил Николай Пустотин. – Подготовка кадров осуществляется за счет бюджетных средств и требует больших средств. Поэтому надо обратить особое внимание на то, чтобы выпускники учебных заведений находили работу по профилю и не уходили из профессии.