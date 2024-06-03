Во Всеволожске состоялась презентация пособия «Творцы русской литературы»

Во Всеволожске состоялась презентация иллюстрированного пособия «Творцы русской литературы», подготовленного к изданию Фондом Юрия Григорьевича Слепухина. Пособие содержит портреты и биобиблиографические сведения о 255 выдающихся русских литераторах XIX–XXI веков.

Оно призвано стимулировать интерес школьников и читателей к чтению русской литературы и изучению биографий классиков русской литературы.

Оригинальность издания в том, что сведения о прозаиках и драматургах, поэтах и переводчиках, литературных критиках и писателях-философах расположены в календарном порядке в зависимости от дня рождения. Таким образом, открывая первую страницу, мы можем ознакомиться со всеми классиками русской литературы, которые родились в январе по новому стилю.

В презентации приняли участие члены редакторского коллектива и все те, кто был причастен к изданию этого интересного и полезного пособия – известные деятели науки, культуры, образования, общественные деятели: Слепухина Н.А., директор фонда Юрия Григорьевича Слепухина «Лучшие книги библиотекам», Толстой М.Н., учёный и общественный деятель, внук писателя Алексея Толстого и родной брат Татьяны Толстой, самобытной писательницы, нашей современницы; Щеглова Е.П., известный российский литературный критик; Чиченкова В.П., создатель и куратор проектов Ленинградской областной универсальной научной библиотеки «Лучшие книги – библиотекам», «Российские писатели – жителям Ленинградской области», Гуреева-Дорошенко И.Н., председатель Общественной палаты Ленинградской области.

Весь тираж издания был безвозмездно передан школьным библиотекам и библиотекам Всеволожского района для повседневного использования.

Это пособие издано при грантовой поддержке администрации Всеволожского района Ленинградской области.

Пресс-служба общественной палаты Всеволожского района