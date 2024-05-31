Трудоустройство — по госгарантии

Целевое обучение в вузе — абитуриенты Ленобласти смогут выбрать лучшего работодателя на едином портале.

В 2024 году правила набора абитуриентов на целевое обучение претерпели изменения. С 1 мая все потенциальные заказчики должны публиковать предложения о заключении целевых договоров в открытом доступе на портале «Работа в России».

«Мы действительно очень заинтересованы, чтобы в экономику региона приходили нацеленные на результат молодые люди, хорошо образованные, выбравшие профессию осознанно. Поэтому я считаю, что для вчерашних школьников открываются новые возможности – получить гарантированное поступление в вуз, понять специфику и требования работодателя, выбрать себе будущее – и все это не выходя из дома», – прокомментировал заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

Справка

Портал «Работа в России» интегрирован в суперсервис «Поступление в вуз онлайн», и абитуриенты смогут подавать заявки на заключение договора прямо на портале «Госуслуги», выбирая критерии, предлагаемые будущим работодателем.

Заполнить форму предложения о заключении договора на целевое обучение можно до 10 июня в «Личном кабинете» работодателя.

Целевой договор будущие студенты смогут заключить с органами региональной и муниципальной власти, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. Весь перечень предложений от потенциальных заказчиков целевого обучения теперь будет публиковаться и постоянно обновляться в специальном разделе на портале «Работа России».

Пресс-служба областного правительства