Ленобласть – в помощь фронту

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и Фонд «Ленинградский рубеж» передали бойцам в зоне СВО партию техники и снаряжения.

«Всё подобрано, закуплено, доведено «до ума» и доставлено фондом «Ленинградский рубеж»: машина водоочистки, мобильная станция РЭБ, тягач для рембазы и другое спецоборудование. Для фронта, для Победы», — прокомментировал Александр Дрозденко.

В новую партию помощи от Ленинградской области вошли: полноприводный тягач «Урал»-трал для перевозки тяжелой техники, мобильная очистная станция на базе КАМАЗа, автомобиль с интегрированной системой радиоэлектронной борьбы, другая техника и гуманитарные грузы.

Пресс-служба областного правительства