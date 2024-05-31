Ленинградцы — детям Донбасса

В подшефном городе Енакиево (ДНР) при участии губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко открыт памятник погибшим детям Донбасса. Скульптурная композиция представляет собой силуэт молодого парня, несущего на руках тело девочки.

Памятник создан молодым скульптором Суреном Харазяном благодаря сотрудничеству Ленинградского областного регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и Академии художеств.

С 2014 года от зверств киевского режима на Донбассе погибли больше 130 детей, ещё 444 получили ранения. Было принято решение создать скульптуру, которая увековечит память погибших детей и станет символом надежды на лучшее будущее.

Пресс-служба областного правительства