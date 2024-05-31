Жители Дубровского поселения отправили на Донбасс гуманитарную помощь

Заместитель председателя Законодательного собрания Ленинградской области Саяд Алиев 30 мая прибыл в Енакиево с партией гуманитарной помощи. Бойцам СВО были переданы автомобили, техника и квадрокоптеры.

Для нужд солдат были приобретены и привезены на Донбасс два внедорожника УАЗ «Patriot», два дизельных генератора, четыре квадрокоптера и другие необходимые вещи. Также депутат передал письма с благодарностями и гостинцы для бойцов, собранные учащимися, родителями и педагогами Дубровской школы.

– Хочу поблагодарить всех жителей Дубровского поселения, особенно школьников, за участие в сборе помощи. Спасибо за активную гражданскую позицию, за ваше неравнодушие и поддержку наших солдат в это сложное время. Сейчас как никогда важно поддерживать наших бойцов всеми возможными способами. Работаем на Победу! – прокомментировал Саяд Алиев.

Также в ходе визита в Енакиево депутат принял участие в открытии памятника «Детям-жертвам войны на Донбассе». Событие прошло в преддверии Дня защиты детей. Открытие памятника стало завершающей точкой автопробега из Ленинградской области на Донбасс.