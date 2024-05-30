Это был настоящий парад!

В последнее воскресенье мая во Всеволожске состоялся первый в истории района фестиваль «Вело-2024». Около 100 его участников, стартовав от улицы Приютинской, проехали по улицам города и финишировали в парке «Песчанка», где и продолжился праздник.

26 мая некоторые жители Всеволожска могли наблюдать на улицах города необычную «процессию». Вереница велосипедистов на украшенных разноцветными воздушными шарами «железных конях» четко и дисциплинированно двигалась в сторону общественного пространства «Песчанка». А здесь их встречали болельщики и сотрудники ВЦФКС (директор В.С. Гайдуков), выдававшие финишерам памятный подарок – велосипедный фонарик.

– Такой велопарад проходит во Всеволожске впервые. Дистанцию проезжали не только по велодорожке, но и по участкам автодорог общего пользования местного значения нашего города. А на Песчанке праздник продолжился насыщенной культурной и спортивной программой. Одним из партнеров нашего велопарада стал спортивный магазин «MAКСТИ». Его специалисты перед заездом протестировали техническое состояние велосипедов. А после финиша организовали бесплатную ремзону, где каждый мог проверить исправность своего велосипеда и при необходимости его починить, – поделилась начальник отдела физической культуры и спорта администрации Всеволожского района Е.В. Ларионова.

В многочисленной «толпе» велосипедистов был почти не заметен самый юный участник велозаезда – пятилетний Тимофей Козлов. Вместе с папой Семеном Сергеевичем он впервые в своей жизни участвовал в таком массовом параде. Восторгу ребенка не было предела. Мальчика впечатлил и сам долгий путь к финишу, и праздничная атмосфера, и первая в его жизни заслуженная спортивная награда — ценный приз. Получив свои «трофеи», Тимофей продолжил собирать впечатления от торжества. А впечатлиться на «Вело-2024» было чем не только малышам, для которых организаторы приготовили разнообразие подвижных и интеллектуальных игр от клуба развития интеллекта «КРИЛ». Вторая часть фестиваля была посвящена детям от 3 до 6 лет. На дистанции 200 метров они соревновались на своих самокатах, беговелах и велосипедах. А еще под контролем представителя клуба «Экстрим Кидс» (Кудрово) Юлии Денисовой проходили на своих «колесных» снарядах полосу препятствий. Надо сказать, что было чем заняться здесь и детям постарше, и даже взрослым. Артисты театра «Маска» в своих сценических образах устроили катание на ретровелосипедах. Огромные железные велоконструкции «пугали» и в то же время манили присутствующих. Но стоило лишь оседлать «веломонстра» из давнего прошлого, как он тут же становился послушным и выполнял все необходимые команды седока. Одними из первых к диковинному велоэкземпляру осмелились подойти жители Всеволожска и участники велопарада Олеся Ширяева с восьмилетним сыном Марком. Мальчик с раннего возраста «приручил» «двухколесного друга» и старается участвовать во всех возможных мероприятиях. И теперь активно готовится к соревнованиям «Колобок», которые традиционно проходят во Всеволожске в начале июня. Получилось у Марка покорить и самый большой «исторический велоэкспонат», представленный на Песчанке.

А в другой части парка представители компании «Ребайк электро» предоставляли желающим поуправлять электровелосипедом. Не удержалась от соблазна это сделать и Екатерина Ларионова. А вслед за ней рискнул опробовать чудо современных технологий и журналист «Всеволожских вестей». И скажу вам, что эта штука оказалась не такой уж безопасной и потребовала определенной сноровки. Электровелосипед способен за доли секунды развивать сумасшедшую для этого вида транспорта скорость. Причем синхронно работать на нем нужно и педалями, и рукояткой газа. Иначе можно уехать очень далеко.

Кроме этого, для гостей и участников велофестиваля организаторы подарили еще один приятный бонус – гречневую кашу с тушенкой и чай, приготовленные прямо на месте в полевой кухне.

Особая и важная роль на этом мероприятии выпала волонтерам молодежного центра «Альфа». Кроме помощи в обеспечении праздничного мероприятия, ребята помогали сотрудникам ГАИ в организации безопасности движения велосипедистов. Они раздавали всем участникам специальные памятки и разъясняли некоторые положения правил дорожного движения. Помимо «альфовцев», организаторам мероприятия помогали активисты общественного объединения «Северный человек».

Александр СОРОКИН

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