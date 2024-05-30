Состязались огнеборцы области

В Мурино, на территории учебно-тренировочного полигона Главного управления МЧС по Ленинградской области прошли ежегодные открытые соревнования среди звеньев газодымозащитной службы на приз имени Дмитрия Тихомирова. Команда всеволожского отряда уверенно заняла первое место.

Заместитель начальника службы пожаротушения Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ленинградской области Дмитрий Тихомиров героически погиб 24 февраля 2013 года. Трагедия произошла во время крупного возгорания в жилом доме в поселке Кобрино Гатчинского района. Вместе со своим помощником Дмитрий проводил разведку помещений жилого дома, во время которой произошло обрушение межэтажных перекрытий. Он успел оттолкнуть своего товарища из квадрата завала, но спастись сам не успел…

Ежегодные соревнования, ставшие уже традиционными, проводились в одиннадцатый раз. На полигоне собрались лучшие команды федеральных и региональных ведомств пожарной охраны, представители добровольной и объектовой пожарной охраны, волонтеры и спасатели.

Согласно задумке организаторов вся дистанция была разделена на несколько этапов. Участникам вначале предстояло ликвидировать последствия аварии на железной дороге. Для этого необходимо было при помощи специального режущего инструмента вскрыть заклиненные вагоны. Потом найти и потушить внутри очаг возгорания. Работать пришлось в полной темноте, созданные условия были приближены к реальным. Справившись с первым заданием, второй очередью необходимо было организовать поиск и деблокировку пострадавших, вынести их на свежий воздух и оказать первую доврачебную помощь, после чего обнаружить ящики с опасным химическим веществом и эвакуировать груз в безопасное место.

Свои коррективы в предстоящие состязания внесла погода. Стояла жара, поэтому облаченные в свои робы сотрудники МЧС чувствовали себя как на реальном пожаре.

– В прошлом году наши соревнования приобрели статус международных – присутствовала команда из Белоруссии. На сегодня в адрес организаторов поступило уже более 20 заявок на участие из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Сейчас уточняются последние данные, каждый час всё меняется. Параллельно с командными выступлениями пройдут индивидуальные зачеты, – говорит главный специалист, эксперт пресс-службы Главного управления МЧС России по Ленинградской области Екатерина Степанова.

– Несколько команд по ряду объективных причин не смогли принять участие. Известно, что наша работа связана с определенными рисками. К сожалению, ежегодно наши коллеги гибнут не только во время пожаров, но и на поле боя. Сейчас это особенно актуально в новых регионах России. В нашей стране сотрудники МЧС ежегодно спасают более 200 тысяч человек. Это огромная цифра. С начала года только на территории Ленинградской области 293 человека были спасены на пожарах. Хочется отметить, что все они остались живы благодаря сотрудникам газодымозащитной службы, – рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Ленинградской области Александр Попугаев.

Пару напутственных слов участникам мероприятия пожелала мама Дмитрия Тихомирова:

– От всего материнского сердца хочу вас всех поблагодарить за память о моем сыне. Кстати, в этом году ему бы исполнилось 50 лет. В конце прошлого года он получил новое «звание» – стал дедушкой. У него родилась внучка, которая здесь присутствует. Хочется вам пожелать проявить свою сноровку и знания. Главное – берегите мир в семье, в коллективе, берегите своих родителей.

…Команда из 147-й пожарной части уже с первых минут показывала превосходный результат. Ребята прошли не только с лучшим временем, но и не заработали ни одного штрафного очка. Сразу после подведения результатов стало известно, что они опередили своего ближайшего соперника почти на две минуты. «Всё было как всегда, для нас это привычная работа», – сказал один из будущих победителей.

Начальник части Иван Шарапов признался: «Результатом я доволен. Парни показали тот уровень, к которому готовились».

В индивидуальном зачете победила Диана Клейман – радиотелефонист центрального пункта пожарной связи Федеральной пожарной службы Государственной противопожарной службы регионального чрезвычайного ведомства – она заняла третье место среди женщин. Среди мужчин благодарственную грамоту за успешное прохождение индивидуального этапа получил начальник службы пожаротушения Главного управления МЧС России по Ленинградской области Роман Бабаш. В личном зачете среди мужчин второе место у представителя Гатчинского отряда Леноблпожспаса Сергея Потемкина, у девушек второе место наше – Ксения Изюмская, инженер 147 пожарной части Всеволожского отряда, показала хороший результат.

Арсений НАЙДЕНОВ

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