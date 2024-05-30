Ленобласть увеличивает единовременную выплату контрактникам СВО

В Ленинградской области увеличена общая сумма выплат при заключении контракта о прохождении военной службы в зоне специальной военной операции.

К существующим выплатам дополнительно 100 тысяч рублей добавит фонд «Ленинградский рубеж».

«Для поддержки своих добровольцев Ленобласть нашла возможность увеличить выплаты при заключении контракта для участия в специальной военной операции.

К существующим выплатам общим размером в 1 млн рублей – региональная и федеральная меры поддержки и земельный сертификат – еще 100 тысяч добавит фонд «Ленинградский рубеж»», – сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Для удобства все платежи оформляются в военкомате.

Подробнее о выплатах и льготах участникам СВО можно прочитать по ссылке.

Пресс-служба областного правительства