Пресечена незаконная деятельность по обращению с отходами в Новосергиевке

В Заневском поселении возбуждено дело об административном правонарушении за сброс отходов и незаконные работы на территории поселка Новосергиевка.

Как сообщает пресс-служба администрации поселения, территория, где обнаружено правонарушение, имеет статус земель промышленности с видом разрешённого использования – для строительства индустриального парка.

– Возбуждено дело по ч.3.3 ст.8.2 КоАП. Техника нарушителя изъята и отправлена на специализированную стоянку, а новый объект поставлен на контроль, – отметили в пресс-службе.

Напомним, что легко и быстро сообщить о каких-либо проблемах в поселениях Всеволожского района можно через виджеты обратной связи. На официальных страницах администраций в социальной сети «ВКонтакте» установлены кнопки «Сообщить о проблеме». С помощью сервиса можно описать проблему, приложить фотографию и точную геолокацию. Все обращения оперативно рассматриваются и перенаправляются для решения ответственным специалистам.

Кроме того, Комитетом государственного экологического надзора Ленинградской области осуществляется прием обращений граждан по фактам нарушений в области охраны окружающей среды на территории региона. Если вы обнаружили факт незаконной рубки леса или загрязнения воды, несанкционированную свалку или нарушение пользования ООПТ, вы можете сообщить на горячую линию комитета по телефону: +7 921 908-50-86 (звонки принимают в рабочие дни с 9.00 до 18.00).