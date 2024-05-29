Кузьмоловская поликлиника готовится к капитальному ремонту

Профильные ведомства ведут совместную работу, чтобы начать капитальный ремонт Кузьмоловской поликлиники в 2024 году.

Как сообщает глава Кузьмоловского поселения Юрий Спицын, проектно-сметная документация на капитальный ремонт поликлиники уже вошла в государственную экспертизу. На днях состоялось трехстороннее совещание, в котором приняли участие представители областного Комитета по здравоохранению, ГАУ «Леноблгосэкспертиза» и Токсовской больницы.

– На встрече отметили, что в настоящий момент документация полностью проверена экспертами — выявлены незначительные замечания, подрядчик ведет работу по их устранению, – рассказал о результатах совещания Юрий Спицын.

26 июня планируется последнее заседание Законодательного собрания Ленобласти, после чего парламент уйдет на летние каникулы до сентября. В случае успешного прохождения экспертизы до этой даты возможно будет внести корректировки в областной бюджет и начать конкурсные процедуры.