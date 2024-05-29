Депутаты Всеволожска уточнили бюджет города

В зале заседаний администрации Всеволожского района 28 мая состоялось очередное заседание Совета депутатов г. Всеволожска IV созыва. Совещанием председателей постоянных комиссий Совета были утверждены 6 вопросов.

Первым и основным числился вопрос о принятии устава Всеволожского городского поселения. Документ не был принят, решено продолжить работу над его усовершенствованием.

После обстоятельного доклада, представленного заместителем главы администрации, председателем комитета финансов Анной Поповой, депутаты единогласно приняли уточнения к бюджету города на 2024 год. Доходная часть бюджета уменьшена на 5 000 тысяч рублей. Расходная часть бюджета увеличена на 9 813,2 тысячи рублей. За счёт субсидии из областного бюджета на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения уменьшение составило 5 000 тысяч рублей. За счёт остатков на счёте по учёту средств местного бюджета по состоянию на 01 января 2024 года увеличены расходы в сумме 14 813, 2 тысяч рублей.

Также депутаты внесли изменения в положение «О звании «Почётный гражданин города Всеволожска» и утвердили границы осуществления территориального общественного самоуправления.

В заседании приняли участие временно исполняющий полномочия главы администрации района Андрей Воропаев, депутат ЗакСа ЛО Александр Матвеев, председатель Общественной палаты района Ирина Гуреева-Дорошенко и другие официальные лица.

Владимир Шемшученко