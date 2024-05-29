Ансамбль «Узорица» из Всеволожского района победил в международном конкурсе «Отцы победы»

Подведены итоги Международного конкурса фестиваля «Отцы победы». По решению жюри образцовый коллектив «Ансамбль русской музыки и песни «Узорица» ДДЮТ Всеволожского района и 14 солисты коллектива признаны лауреатами 1 степени.

Конкурс проходил при поддержке Министерства Культуры РФ в рамках празднования Дня Победы. Участники соревновались в самых разных художественных номинациях – от вокального и музыкального исполнительства до циркового искусства и декоративно-прикладного творчества.

По итогам конкурса ансамбль «Узорица» удостоен звания лауреата 1 степени. Отдельно были отмечены 14 солистов коллектива, получившие звания лауреат 1 степени в номинации народный и эстрадный вокал.

Так, в возрастной группе от 8 до 10 лет отмечены: Мария Вишнева, Андрей Берковский, Анна Сидякина.

В возрастной группе от 11 до 13 лет награждены: Милана Яковчук, София Берковская, Валерия Афанасьева, Иван Логутенков, Юлия Парчайкина, Иван Харитонов, Варвара Миллер, Ангелина Горшкова.

В возрастной группе от 14 до 16 лет отмечены: Дарья Стрижикозина, Диана Шакирова, Мария Степурина.

Ребят подготовили Владимир Архипов, Анна Финогенова, Марина Финогенова, Сергей Лебедев, Татьяна Негальша. Педагоги коллектива награждены благодарственными письмами.