Янино-1 без долгостроев

Региональный госстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК «Янинский каскад – 5». Завершить строительство удалось за счет инвестиций, привлеченных Правительством Ленинградской области.

«Последний проблемный дом в Янино-1 — хороший пример качественно выстроенной работы по решению проблемы обманутых дольщиков. За пять месяцев удалось подключить дом к воде, теплу, электричеству, выполнить отделку, благоустройство, смонтировать инженерию и многое другое. Но значительный труд выполнен еще до выхода людей на площадку: строительство профинансировала группа А101 в рамках соглашения, подписанного Губернатором Ленинградской области на прошлом международном экономическом форуме. Я благодарю строителей и наших партнеров за успешно проведенную работу. Благодаря ей долгожданные ключи совсем скоро получат 250 граждан», — отметил заместитель Председателя Правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

Справка

Заказчиком строительно-монтажных работ выступила Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области, а генеральным подрядчиком — ООО «Фирма «Полимер». Строительство было возобновлено осенью 2023 года.

Первоначально застройщиком жилого дома выступала компания «А-Лекс», которая не выполнила своих обязательств перед участниками долевого строительства и не завершила строительство объекта в срок и в последствии была признана банкротом.

Пресс-служба областного правительства и Ленинградской области