Прощай, школа!

24 мая для выпускников всеволожских школ прозвенел последний звонок. Для кого-то он ознаменовал переход на новую ступень обучения в родных школьных стенах, а для кого-то стал символом прощания с детством и совсем скорого вступления в самостоятельную жизнь.

Трогательная церемония символического прощания со школой прошла по всей стране: красивые старшеклассницы, возмужавшие мальчишки, взволнованные учителя… Это потом будут экзаменационные переживания, а пока можно смахнуть предательски навернувшуюся слезу…

Только во Всеволожском районе девятый класс оканчивают в этом году 4260 школьников. 1187 ребят – выпускники одиннадцатых классов. Для старшеклассников завершается важный этап. Впереди ЕГЭ, поступление в вузы и выбор профессии.

Каждая школа по-своему подготовилась к такому торжеству, у многих оно включало и небольшую концертную программу, составленную самими учениками. А в конце праздника – нарядная первоклашка, устроившись на плече у одиннадцатиклассника, размахивала золотым колокольчиком: звенел последний звонок.

Корреспонденты «Всеволожских вестей» побывали в этот день в «СОШ № 4» и «СОШ № 6» города Всеволожска. Цветы и воздушные шары, белые банты и школьная форма, улыбки и слезы. Все это было много раз и повторилось вновь.

– Дорогие наши выпускники, настал тот день, когда для вас прозвенел последний школьный звонок, – обратился к ребятам директор школы № 4 Валерий Первутинский. – Впереди месяц экзаменационных испытаний. Пройдите их успешно, достойно. В школе у вас были хорошие помощники: мудрые учителя и наставники. Все эти годы они вместе с родителями закладывали крепкий фундамент для счастливого будущего. Надеемся, всё, чему вы научились за эти годы в нашей школе, – пригодится вам. Успехов на экзаменах и при сдаче ЕГЭ!

«Учитесь, не останавливайтесь, перед образованным человеком открываются сотни дорог», – подытожил директор.

Выпускники СОШ № 6 в микрорайоне «Южный» по давно сложившейся доброй традиции посадили в школьном саду деревья – три яблони.

– Благодаря полюбившейся традиции у нас вырос красивый сад, – рассказывает директор СОШ № 6 Валентина Гринева. – Сейчас в СОШ 1864 учащихся, из них 65 – выпускники трех одиннадцатых классов. В школе сформировался замечательный тандем между родителями, педагогами и учащимися. Это позволяет всем вместе добиваться хороших успехов. Сегодня перед нашими выпускниками открываются двери в новую жизнь, полную всевозможных открытий и неожиданностей. Ключ в будущее у каждого в руках, и я уверена, что все они выберут важные и нужные профессии и их знания будут востребованы как для Ленинградской области, так и всей страны.

Выпускники в беседе с журналистами говорили, что одиннадцать лет пролетели как одно мгновение, а 2023 – 2024 учебный год был очень интересным. Ведь они готовились к выпускным экзаменам и ЕГЭ.

…Последний звонок – это совершенно особенный день, когда и радостно, и немного грустно. Он никогда никого не оставляет равнодушным, независимо от возраста. Потому что был в жизни и каждого взрослого человека, а теперь повторяется в судьбе его ребёнка или внука. Вот почему звучавшие слова напутствия были особо проникновенны. Их произносили не только учителя, но и почётные гости. Наша газета присоединяется к поздравлениям. В добрый путь, выпускники!

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА и Александра ОЛЬХОВСКОГО