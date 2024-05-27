Медиа-молодежи – профессиональный «Шум»

Молодых медиаспециалистов Ленинградской области приглашают 31 мая с 9:00 до 20:00 присоединиться к онлайн-трансляции «ШУМ вокруг России» и набраться опыта у ведущих экспертов и медиакоманд из разных регионов России.

Регистрация участников доступна по ссылке.

Справка

«ШУМ вокруг России» – проект Круглогодичного молодежного образовательного центра «ШУМ». Мероприятие предназначено для профильного развития молодёжи в области медиа. Участники познакомятся с ведущими медиакомандами и СМИ регионов России, с ключевыми экспертами в сфере медиа со всей страны: от Чукотки до Калининграда, узнают о флагманских проектах амбассадоров Всероссийского форума «ШУМ».

Кроме того, дирекция образовательного центра «ШУМ» расскажет о возможностях и особенностях отбора на Всероссийский форум «ШУМ» и другие образовательные программы Центра, а также представит программу и экспертов форума.

Дополнительную информацию можно получить в социальных сетях Центра: https://vk.com/shum_forum и в телеграм-канале.

Пресс-служба областного правительства и Ленинградской области