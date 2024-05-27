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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Массовые социально значимые услуги в электронном виде

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Администрация Всеволожского муниципального района Ленинградской области информирует о Возможности получения массовых социально значимых услуг в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных   и муниципальных услуг» https://www.gosuslugi.ru/

Преимущества получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде:

  • круглосуточная доступность портала (подача заявления  о предоставлении государственных и муниципальных услуг в любое время, независимо от времени суток, праздничных и выходных дней, через любой компьютер, планшет или мобильный телефон, имеющих допуск к сети Интернет);
  • получение услуги из любого удобного для Вас места;
  • упрощение получения государственной и муниципальной услуги и другой полезной информации (сокращение количества предоставляемых документов);
  • информация по услугам сосредоточена на единой информационной площадке;
  • отсутствие очередей;
  • встроенная система оплаты;
  • информирование гражданина на каждом этапе работы по его заявлению;
  • сокращение времени от подачи заявления до выдачи оформленного документа.

Чтобы получить услугу, необходимо зарегистрироваться на Едином портале государственных и муниципальных услуг, затем отправить электронное заявление и необходимый перечень документов через портал государственных услуг. В дальнейшем Вы просто наблюдаете за ходом исполнения своего заявления.

Перечень массовых социально значимых муниципальных услуг   размещен по ссылке:

https://www.vsevreg.ru/regulatory/services/informatsiya/pereshen/

Пресс-служба администрации Всеволожского района

 

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