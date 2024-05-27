Ленобласть – «Территория возможностей» для молодежи

Новые идеи, инструменты быстрого запуска проектов и монетизация собственных увлечений – 28 мая во Всеволожске состоится молодежный бизнес-форум «47-Территория возможностей».

На форум приглашают жителей жители Ленинградской области в возрасте от 14 до 25 лет. Зарегистрироваться молодые люди могут на сайте.

Справка

Проект молодежных инициатив в сфере предпринимательства и финансовой грамотности реализуется Центром общественных инициатив «Игра» при поддержке правительства Ленинградской области. Партнерами форума выступают филиал Общества «Знание» в Ленинградской области и Клуб молодых предпринимателей Росмолодежь.Бизнес.

Участники прошлых сезонов форума «47-Территория Возможностей» расскажут о своих успехах, поделятся секретами и методиками, которые могут стать подспорьем в работе начинающих предпринимателей. Поддержку молодежные бизнес-проекты могут получить и со стороны государства, поэтому запланированы встречи с руководители профильных комитетов правительства Ленинградской области, общественных организаций и федеральных органов власти.

Форум пройдет 28 мая на площадках Всеволожского агропромышленного техникума по адресу: г. Всеволожск, ул. Шишканя, 1.

Более подробную информацию о проекте «47-Территория Возможностей» можно найти:

— в Telegram: https://t.me/territory_of_opportunities

— во «ВКонтакте»: vk.com/territory_of_opportunities

Пресс- служба областного правительства Ленинградской области