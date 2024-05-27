Искусство Донбасса – ленинградцам

Заслуженный государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс» выступит в Ленинградской области: 30 мая выступление пройдет в Гатчинском доме культуры, а 31 мая – во Дворце искусств Ленинградской области.

Справка

Программа «Донбасский характер» состоит из самых ярких вокальных и хореографических номеров, передающих дух и колорит Донецкого края и его жителей. Песни и танцы ансамбля посвящены донбасским труженикам и воинам, красоте родной земли и дружбе народов, населяющих регион.

Отдельную часть программы составляют русские народные произведения, демонстрирующие приверженность Донбасса русской культуре как региона, являющегося неотъемлемой частью России.

Традиционно программу открывает хореографическая композиция «Донбасские парни», посвященная шахтерскому труду. Самой узнаваемой зрителями является финальная «Калинка».

В рамках программы планируется трансляция поздравлений ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Донецке- Владимира Шелудько и Василия Брешкова.

Пресс-служба областного правительства ии Ленинградской области