В Ленобласти — первая тактовая электричка

В часы пик электричка между Всеволожском и Санкт-Петербургом будет ездить каждые 15 минут — также на маршрут вышли дополнительные электропоезда.

Cтарт электричке, соединяющей станцию Мельничный ручей во Всеволожске с Финляндским вокзалом Санкт-Петербурга, дали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, начальник Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Виктор Голомолзин, генеральный директор АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» Артем Мирон.

«Вместе с правительством СПб, руководством РЖД и Октябрьской железной дороги продолжим разработку новых тактовых маршрутов: Капитолово — Девяткино — Ладожский вокзал. В перспективе – 2025 год – тактовое движение в Сертолово, строительство ж/д платформы в Лавриках.Вместе с правительством СПб , руководством РЖД и Октябрьской железной дорогой продолжим разработку новых тактовых маршрутов: Капитолово — Девяткино — Ладожский вокзал», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Как добавил начальник Октябрьской железной дороги — филиала ОАО РЖД» Виктор Голомолзин,

предприятие считает важным развивать направления Ленинградской области, где есть большая потребность в вывозе «рабочего движения».

В последние годы такая потребность возросла в связи с активным жилищным строительством на прилегающих к маршруту территориях. Кроме того, введение «такта» обусловлено ростом пассажиропотока на участке Санкт-Петербург – Мельничный Ручей. За 4 месяца этого года по данному маршруту перевезено 1,8 млн пассажиров, что почти на 9% больше аналогичного периода прошлого года.

Что касается инфраструктуры, на участке Санкт-Петербург-Финляндский – Мельничный Ручей отремонтированы пассажирские платформы и здание вокзала на станции Пискаревка, а также пассажирские платформы на станциях Ржевка, Бернгардовка, Мельничный Ручей.

Справка

По будням электрички будут ходить каждые 15 минут:

— от станции Мельничный Ручей — с 6:15 до 10:00,

— от Санкт-Петербурга — с 16:25 до 19:55.

Дорога займет 38 минут, по маршруту в будние дни будет ездить 41 электричка.

За 4 месяца 2024 года по этому направлению перевезено 1,8 млн. пассажиров, что почти на 9% больше аналогичного периода 2023 года. Сейчас ведется активная работа по развитию тактового движения пригородных поездов.

В перспективе на 2025 год — тактовое движение в Сертолово, строительство ж/д платформы в Лавриках.

Пресс-служба областного правительства и Ленинградской области