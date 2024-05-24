Спортивное счастье Алексея Баранова

«Я очень благодарен, что на моём жизненном пути встретился Алексей Леонидович Баранов, – говорит старший тренер сборной команды Санкт-Петербурга по лыжному двоеборью Александр Никифоров. – Это большой профессионал, ответственный педагог, прекрасно относится к воспитанникам и тонко может подойти к ученику с психологической точки зрения. Знает, какие ключи подобрать к спортсмену, чтобы настроить его на победу. А это очень важно в нашем виде спорта».

Лыжное двоеборье – действительно сложный спорт. Здесь надо не только быстро пробежать лыжную дистанцию, но и продемонстрировать храбрость в прыжке с трамплина. Поэтому победы даются тяжело. Но мы можем гордиться, что столицей лыжного двоеборья когда-то считался посёлок Токсово. В те годы дома там были деревянными и по преимуществу одноэтажными. Когда дети прыгали с трамплина, казалось, будто они взлетают на лыжах в небо, за это их прозвали «кавголовскими орлятами».

Алексей Баранов как раз и был одним из знаменитых «кавголовских орлят». Он родился, сформировался как спортсмен и продолжает жить в Токсово. Имеет звание «Почётный гражданин МО «Токсовское ГП». Много сделал для развития спорта в Ленинградской области.

Кстати, родился он 26 мая 1954 года, и на днях ему исполнится 70 лет. Вам это покажется невероятным, но он до сих пор работает тренером. Причем тренирует не простых спортсменов, а элиту нашей страны – сборную России по лыжному двоеборью. Многие годы работал со сборными командами СССР и России, четыре года (с 2015 по 2019) был главным тренером национальной команды. А когда-то и сам в ней выступал.

В детстве Алексей Баранов обучался в знаменитой Кавголовской спортивной школе прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью. Ему было 12 лет, когда он впервые выиграл всесоюзное соревнование и был награжден поездкой в пионерский лагерь «Артек». А когда исполнилось 16 лет, он победил на международных соревнованиях. В то время обучался в Токсовской средней школе. С 1971 по 1974 год неоднократно становился победителем первенства СССР среди юношей и юниоров. Заметив его талант, тренеры включили его в сборную Советского Союза, где он успешно выступал с 1974 по 1980 год. Был четырехкратным чемпионом СССР, победителем и призером международных соревнований в Финляндии, Польше, Германии, Норвегии, Австрии. Удостоен звания «Мастер спорта России международного класса».

Журналисты отмечали у Алексея Баранова особые скоростные качества. В газетах писали: «Когда бежит Алексей Баранов, то под ним шипит снег и плавятся лыжи». Он был надеждой нашей страны на Олимпиаде 1976 года в Инсбруке, находился в прекрасной физической форме. Но в спорте иногда происходят досадные случайности: никто не предполагал, что накануне выступления Алексей Баранов окажется на операционном столе. На той Олимпиаде он не смог показать все, на что был способен. Хотя испытание выдержал с достоинством и команду не подвел. За свою спортивную карьеру Алексей Баранов четыре раза становился чемпионом Советского Союза и пять раз – призером. Выступал за спортивное общество «Динамо», где представлял Пограничные войска КГБ СССР.

Говорят, что из хороших спортсменов редко получаются хорошие тренеры. В той и другой деятельности нужны разные человеческие качества, но у Алексея Баранова это получилось. Он окончил факультет физический культуры Ленинградского государственного педагогического института имени А.И. Герцена и стал тренером Кавголовской

СДЮСШОР. Быстро проявил себя. Его пригласили на должность тренера Центрального совета Динамо, а затем – наставником в сборные команды страны по лыжному двоеборью. И за время своей работы он воспитал 20 мастеров спорта СССР и России.

Труд наставника красен достижениями учеников. Приходят новые поколения и продолжают дело кавголовских орлят в Ленинградской области. Перечислять их можно долго.

Мы уже упоминали имя бронзового призера Всемирной универсиады и победителя первенства России Александра Никифорова. Он – житель деревни Новое Девяткино, сейчас тренирует сборную Санкт-Петербурга. В 2016 году воспитанница Алексея Баранова Алена Сутягина стала чемпионкой России. В 2017 году она выиграла один из этапов Кубка мира и Всемирную универсиаду. В 2018 году ученик Алексея Баранова Виталий Иванов стал чемпионом России. В 2022 и 2023 годах Иван Коноплев стал призером чемпионатов России.

Звание «Заслуженный тренер России», которым награжден Алексей Баранов, дают на основе незаурядных результатов. А у Алексея Леонидовича есть еще и Почетный знак «За заслуги в развитии олимпийского движения в России». Это тоже высокая награда. Я упоминала, что Алексей Баранов защищал честь нашей страны на зимней Олимпиаде 1976 года, но и позже он был участником нескольких Олимпиад, только уже в качестве наставника. Воспитанник Алексея Баранова (и, кстати, в то время – житель Всеволожского района) Валерий Столяров участвовал в четырёх Олимпийских играх. И в 1998 году выиграл олимпийскую бронзовую медаль по лыжному двоеборью. После этого Алексей Баранов ездил на Олимпиаду еще и в 2006 году. Тогда в итальянском городе Турине на зимних Олимпийских играх выступал его ученик Дмитрий Матвеев (тоже житель Всеволожского района). В 2007 году Алексей Баранов получил благодарность губернатора «За успешную работу со сборными командами Ленобласти».

За свою жизнь Алексей Леонидович никогда не расставался со спортом. В данное время он работает в Министерстве спорта России. Жизнь Алексея Баранова по-прежнему проходит в разъездах. Он продолжает совершенствовать профессиональные навыки, отслеживает самые современные тенденции в области спорта. И никогда не унывает. А еще он женат, имеет троих сыновей и семерых внуков. Внуки уже показывают свои спортивные достижения. Так что в Токсово на наших глазах растет большая спортивная династия. Это прекрасный подарок к 70-летию спортсмена.

Людмила Однобокова

Фото из архива Алексея Баранова

Автор благодарит И.Л. Шарипову за помощь в подготовке этой статьи