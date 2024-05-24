Марафон зеленых дел подарил Ленобласти новые леса

За неделю в регионе высадили более 132 тысяч елей и сосен.

В Ленинградской области стартовал Марафон зеленых дел. Одно из направлений акции — высадка лесов. За неделю в регионе в рамках марафона и экологической акции «Всероссийский день посадки леса» на площади 65,8 га высажено более 132 тысяч сеянцев и саженцев ели и сосны.

В мероприятиях приняли участие 897 человек: сотрудники органов государственной исполнительной власти Ленинградской области, местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, учащиеся школ, депутаты, ветераны, волонтеры, жители и гости региона.

Марафон зеленых дел – это инициатива, направленная на привлечение внимания к решению экологических проблем и активное участие граждан в улучшении состояния окружающей среды. Программа марафона включает экологические акции, праздники и субботники, объединяющие единомышленников для достижения общей цели.

Пресс-служба правительства ЛО