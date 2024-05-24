Градсовет оценил развитие новых городов Ленобласти

Градостроительный совет Ленинградской области согласовал концепт мастер-плана для Новосаратовки и проект планировки в Новоселье. Рекомендовано доработать предложения по озеленению территорий, транспортной и социальной инфраструктуре.

«Благодаря новому концепту мы увидели модель, к которой нужно стремиться. Для чего она нужна? Если изменится часть Новосаратовки, мы увидим, как поменяется вся территория будущего города: озеленение, улично-дорожная сеть, транспорт, социальная инфраструктура. Это крайне важно. Несмотря на то, что у нас есть генеральный план, уже сегодня это помогает на качественно ином уровне подходить к градостроительному планированию территории», — отметил заместитель Председателя Правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

В долгосрочных планах по развитию Новосаратовки — 5,3 миллиона кв. м жилья, где сможет проживать около 150 тысяч человек. Правительство Ленинградской области организовало работу по комплексному развитию территории, заключило с застройщиками соглашения о строительстве улично-дорожной сети и объектов социального назначения. В рамках этой работы находится на утверждении проект региональной магистрали «Новосаратовка — Колтуши».

В рамках работы с застройщиками достигнуты договоренности о создании пешеходного каркаса города, для которого обустроят единую систему скверов. Вдоль пешеходных артерий и парков разместятся социальные объекты. В их числе 36 детских садов на 9 тысяч мест, 12 школ на 13,8 тысяч мест, 4 совмещенных объекта на 2,5 тысячи мест, а также объекты спорта, культуры, здравоохранения. Центральная пешеходная ось будущего города выведет на храмовый комплекс с большим парком. При этом комитетом градостроительной политики даны предложения по созданию 100 га новых зеленых зон.

Застройка нового квартала в Новоселье планируется по инициативе АО «СевНИИГиМ». Инвестор заключил договор о комплексном развитии территории и вышел на подготовку градостроительной документации. «С моей стороны были даны предложения по увязке будущего строительства с второй развязкой КАД. Это безусловно должно найти отражение в проекте планировки территории. Помимо этого рекомендовали застройщику увеличить площадь озеленения. В целом, проект был поддержан с учетом указанных замечаний», — отметил Евгений Барановский.

В северной части Новоселья на территории 43 Га планируется строительство 317 тысяч кв. м жилья с максимальной этажностью в 12 этажей для 9,5 тысяч человек. Для новых жителей предусмотрели школу на 1050 мест, два садика на 600 мест, стадион с трибунами, бассейн и спортивные залы. В границах территории комплексного развития общая площадь озелененных территорий составит не менее 8,27 га, включая два сквера и пешеходный бульвар.

Пресс-служба строительного комитета ЛО