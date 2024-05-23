Юные огнеборцы и добровольные пожарные дружины соревновались в Сертолово

22 мая в городе Сертолово на базе одной из лучших пожарных частей Леноблпожспаса – № 100 состоялись два областных соревнования по пожарно-прикладному спорту – среди подразделений добровольной пожарной охраны и дружин «Юный пожарный». Это второй этап состязаний, в первом, состоявшемся 18 апреля, соревновались ребята младшей возрастной группы 10–13 лет.

Перед началом соревнований у развёрнутых знамён районов Ленобласти состоялось награждение представителей 47-го региона ведомственными знаками отличия. Медали МЧС России «За предупреждение пожаров» были вручены Александре Андреевой – заместителю директора по учебно-воспитательной работе Выскатской общеобразовательной школы Сланцевского района, которая отмечена за активное участие в деятельности и кураторство в развитии местной дружины «Юный пожарный». Второй медалью был награждён 17-летний ученик школы посёлка Рассвет Лодейнопольского района Николай Нестеров. С 2020 он является участником дружины «Юный пожарный» и юнармейского отряда «Патриот» имени 3-й бригады моряков Краснознаменного Балтийского флота. В составе дружины юных пожарных Николай проводит профилактическую работу среди ровесников и населения Доможировского сельского поселения.

В первенстве состязались команды из 11 районов области, прошедшие конкурсный отбор на базах муниципальных районов.

Участниками соревнований в Сертолово стали школьники 6–9 классов, представленные 12 командами по 9 человек. Они сдавали различные пожарные нормативы, преодолевали полосы препятствий с использованием пожарно-технического оборудования, поднимались на учебную башню по штурмовой лестнице, соревновались в вязке пожарных узлов. Добровольные пожарные дружины, представленные 8 командами по 6 человек, показали свои навыки в работе с мотопомпой, преодолевали препятствие с использованием бензоинструмента, переносили «пострадавшего», состязались в тушении условного возгорания.

Организатором мероприятия выступил Леноблпожспас. Эта организация состоит из 13 отрядов Государственной противопожарно-спасательной службы, которые территориально привязаны к 13 районам Ленинградской области. В их боевом расчете насчитывается 58 пожарных частей и более 2 200 человек личного состава. Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба работает на территории региона уже 14 лет и охватывает 2077 населенных пунктов Ленинградской области.

Главная цель соревнований – привитие его участникам навыков правильного поведения в пожароопасных ситуациях, а также обучение и практическая подготовка детей, которые в будущем могут стать пожарными. Добровольцы, которые участвовали в соревнованиях, вносят значительный вклад в тушение пожаров и спасение от стихийных возгораний в населенных пунктах, где нет своих пожарных частей.

В спортивной азартной атмосфере была определена лучшая добровольная пожарная команда Ленинградской области. В 2024 году это звание получила команда из Лодейнопольского района.

Звания лучшей дружины юных пожарных по сумме баллов за 2 этапа слëта удостоена ДЮП «Огнеборец» из Ломоносовского района.

Дружина-победитель слëта представит Ленинградскую область на Межрегиональном этапе Всероссийского смотра-конкурса «Лучшая дружина пожарных России».

Ян КАТИН

Фото Павла ДЕНИСОВА