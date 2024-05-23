С «передовой» – к гражданским задачам

Николай Константинович Артёмов, ветеран СВО, прослуживший на линии боевого соприкосновения около полутора лет, в апреле возглавил Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства в администрации Всеволожского района.

В интервью нашей газете новый руководитель рассказал о себе и поделился мыслями относительно планов и устремлений на своем посту.

Николай Артёмов родился 30 января 1974 года в семье военных. Его отец Константин Николаевич – кадровый офицер танковых войск – прослужил многие годы на командных постах, в том числе в составе войск ограниченного контингента советских войск в Восточной Германии. Школьные годы мальчик провел в Светогорске, обучаясь в местной школе.

Со второго класса по настоятельной рекомендации отца записался в секцию самбо, где занимался девять лет.

– Многие знают по книгам и фильмам, что семьи военных, особенно офицеров старшего командного состава, отличаются от обычных гражданских семей. Вот и у нас большой воспитательный акцент ставился на служении Отечеству и готовности отдать свою жизнь за страну, за её народ, за её независимость и безопасность, за её территориальную целостность. Поэтому мне было предрешено стать военным, а приход в секцию самбо был одним из первых шагов на этом пути, поскольку занятия спортом не только способствуют физическому развитию и дают силу, но и воспитывают характер. Надо сказать, что эти навыки очень пригодились в дальнейшей жизни, – вспоминает Николай Артёмов.

В 1990 году Николай Константинович окончил школу и поступил в Высшее военно-морское инженерное ордена Ленина училище имени Ф.Э. Дзержинского, после окончания которого был направлен на Тихоокеанский флот в 10-ю дивизию атомных подводных лодок для дальнейшего прохождения службы.

– В училище я получил инженерную специальность, а служить мне пришлось на Камчатке на атомном подводном крейсере «Томск». Девяностые годы для военных были сложными. Зарплаты едва хватало на то, чтобы оплатить коммунальные платежи и детский сад для ребенка, да и ту месяцами не выплачивали. Но ничего, служили, справлялись, выжили. В 2011–2012 годах началось массовое сокращение вооруженных сил, под которое попал и я. Уйдя в запас, вернулся в Санкт-Петербург. Здесь пришлось поработать на разных инженерных должностях, а в последние годы перед СВО занимался преподавательской деятельностью в Учебно-курсовом комбинате, директором которого является Н.Ф. Петроченков. Ну а когда началась специальная военная операция, не задумываясь, пошел в военкомат и после необходимых процедур оказался на Харьковском направлении боевых действий в числе добровольческого отряда «Барс». О войне много распространяться не буду, но могу сказать, что это физически и психологически очень тяжелый труд. Но как кадровый военный, воспитанный в традициях Советского Союза, где каждого учили защищать Родину, я не мог остаться в стороне в то время, когда моя страна в серьезной опасности. Ведь с началом СВО далеко не всем было очевидно, кому нам пришлось противостоять, и многие, прислушиваясь к голосам с Запада, осуждали действия главнокомандующего. Это сейчас «война» показала свое истинное лицо, и каждый, кто хотел понять суть происходящего, осознал, что мы оказались перед угрозой, подобной той, что возникла перед нашим народом и Отечеством в 1941 году, только в иной форме, в ином масштабе. Сегодня мы воюем с тем же самым врагом, который хотел нас уничтожить в годы Великой

Отечественной войны и после её окончания. Только сейчас он стал хитрее, коварнее, изобретательнее и делает это по большей части руками украинского, некогда братского народа, которому внушили ненависть ко всему русскому. На фронте это быстро понимаешь, видя зверства укрофашистов. Обычные люди, находясь далеко от театра боевых действий, конечно, не знают всего того, что происходит «на передке», но ребятам, которые сегодня находятся там, очень нужна поддержка тыла.

Низкий поклон от всех наших солдат волонтерам, предпринимателям и частным лицам, помогающим фронту кто чем может. Эта помощь действительно бесценна, и хорошо, что в стране не перевелись люди, отдающие порой последнее ради общего блага, и это дорогого стоит. И пока в нашем народе жив «русский дух», нас не сломить, не победить, – поделился Николай Константинович.

Проведя около полутора лет на одном из сложнейших участков фронта, наш земляк не однажды смотрел в лицо смерти, а его инженерная смекалка и умелые, грамотные действия спасли жизни сотен боевых товарищей.

– Однажды командование поставило задачу доставить боезапасы и продовольствие к позициям, которые противник яростно атаковал уже в течение нескольких дней. И едва мы успели разгрузиться, как в нашу «буханку» прилетела «морковка», выпущенная из вражеского гранатомёта. Водитель получил тяжелое ранение, и мне пришлось его вытаскивать через пассажирское сиденье. Как только мне это удалось, в машину попадает вторая «морковка», которая практически полностью её уничтожила. Перевязав раненого, огляделся вокруг и понял, что, не «разобравшись» с теми, кто по нам бьёт, живыми отсюда не выбраться. Тогда я осторожно пополз в направлении, откуда вёлся огонь. А когда незаметно приблизился, услышал иностранную речь и увидел около десятка боевиков. Дальше было дело техники. Поразив противников гранатами, я добил их автоматными очередями. Убедившись, что враг обезврежен и больше не представляет опасности, вернулся за раненым и доставил его в руки полевых медиков. В отряде есть жёсткое правило: максимально быстро по возможности доставлять «трёхсотых» в полевой госпиталь, правда, нести его на себе пришлось около полутора часов, боялся, что не успею, но знал точно одно, что он бы для меня сделал то же самое – это братство! А вообще, надо сказать, что противник воюет очень подло, не по-мужски, не по правилам войны. А это ещё раз говорит о том, что война для нас справедливая, и там, на передовой, люди сражаются с реальным злом, которое готово уничтожить всё на пути к своим целям, – поделился ветеран СВО.

Родина и командование по достоинству оценили заслуги офицера, отметив его медалью «За отвагу», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени и орденом Мужества, который ему вручил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

После контузии и более чем шестимесячной реабилитации Николай Артёмов продолжил служить стране и её людям, но уже на гражданском посту.

– На фронте начинаешь ценить простые бытовые вещи и удобства, к которым так быстро привыкаешь в повседневной жизни. Судьба распорядилась так, что мне сейчас приходится трудиться именно в этой сфере, отвечая за строительство, дорожное хозяйство и благоустройство. Попал я на эту должность по конкурсу, успешно пройдя все этапы отбора и проверок на соответствие занимаемой должности. Имея опыт работы на разных инженерных, технических руководящих должностях в сфере электроэнергетики, строительства и ЖКХ, уверен, что справлюсь, и всеволожцы скоро это увидят на практике. Сферу жизнеобеспечения с учётом современных городских стандартов нельзя назвать простой, но трудности меня не пугают, а привычка глубоко вникать в проблему и решать её наиболее эффективным способом уже даёт первые результаты.

Александр СОРОКИН

Фото из личного архива Николая Артёмова