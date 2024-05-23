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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В школах Ленобласти прошли первые ЕГЭ

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23 мая по всей России прошли первые ЕГЭ. Выпускники 11-х классов сдавали литературу, географию и химию.

Единый государственный экзамен по-прежнему делится на обязательные для сдачи предметы – русский язык и математику, – и предметы, которые выбирают ученики.

Во Всеволожском районе назначено 8 пунктов приема экзаменов. В первый день сдачи ЕГЭ работали 4 из них. Нашим корреспондентам удалось посетить пункт приема экзаменов во Всеволожской СОШ № 3. Здесь собрались выпускники 11-х классов не только из этой школы, но и из Всеволожской СОШ № 7, из Дубровки, Рахьи, поселка имени Свердлова и поселка имени Морозова.

Корреспонденты убедились, что молодые люди идут на экзамен более спокойными и уверенными, так как в этом году по рекомендации Президента РФ Владимира Путина впервые введены дополнительные дни для пересдачи ЕГЭ. И если юноши или девушки останутся недовольными результатами, они могут выбрать один из предметов и пересдать его 4 или 5 июля.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

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