Во Всеволожске отметят День защиты детей

1 июня во Всеволожске сразу на нескольких площадках пройдут развлекательные программы для всей семьи. Детей и их родителей будут ждать творческие выступления местных артистов и приглашенных аниматоров, интерактивные тематические зоны и мастер-классы.

Так, 1 июня в 11.00 на сцене КДЦ «Южный» (ул. Московская, д. 6) состоится районный вокальный конкурс «Голос Всеволожского района». Лучшие вокалисты района будут радовать зрителей разнообразным репертуаром и артистизмом.

А в 11.30 на спортивной площадке ул. Аэропортовской пройдет межмуниципальный фестиваль флорбола. Зарядиться спортивным духом и поболеть за команды могут все желающие.

В 12.00 в парке у Всеволожского КДЦ (Колтушское шоссе, д. 110) проведут праздник «Солнечный город детства». Для гостей выступят артисты оригинального жанра, будут подготовлены интерактивные зоны и мастер-классы.

А чуть позже, в 13.30, в Большом зале ЦКД артисты Санкт-Петербургского театра «Бродячая собачка» покажут детский спектакль «Удивительное путешествие Нильса с дикими гусями». Приглашаются зрители старше четырех лет.

На Юбилейной площади города в 13.00 пройдет концерт детских школ искусств района «Музыкальная карусель». Также ребята смогут принять участие в интерактивной программе «Книжкин теремок», подготовленной специалистами Всеволожской библиотеки им. Ю.Г. Слепухина. Кроме того, для юных гостей пройдет мастер-класс на тему «Безопасное детство».

На все мероприятия вход свободный.