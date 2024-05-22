Молодые актеры показали пять спектаклей на сцене КДЦ «Южный»

В гостях у культурно-досугового центра «Южный» побывали студенты II курса Мастерской Семена Фридлянда и Ольги Белинской кафедры театрального искусства факультета искусств Санкт-Петербургского государственного университета.

На сцене КДЦ молодые люди сдавали зачет по художественно-производственной практике. Зачет напоминал театральный марафон, с которым будущие артисты блестяще справились, показав пять разноплановых спектаклей.

Первым был показан кукольный спектакль «Старик и Волчица». В зале царил ажиотаж: малыши, пришедшие на спектакль, очень переживали за героев, подбадривали их, давали советы и помогали Старику в споре с Волчицей. Как и всегда, все закончилось хорошо – добро победило зло.

Затем была показана одноактная пьеса прозаика и драматурга Александра Вампилова «Дом окнами в поле». Очень тепло встретили этот спектакль зрители и долго благодарили режиссера после.

Спектакль «Ну и времечко эта Эллада» создан по мотивам рассказа А. Битова «Пенелопа» и «Песни о черте» А. Галича. Постановка настолько оригинальна, что без подсказок и не разобраться в жизни простого советского инженера. Чтобы составить свое собственное мнение о спектакле однозначно стоит его посмотреть.

Спектакль «Выбираю свободу» стал своего рода фантазией по мотивам рассказа С. Довлатова «Встретились, поговорили» и фрагментами записей выступлений С. Довлатова). Молодые актеры блестяще отыграли эту пронзительную и щемящую историю.

Последним был показан «Место действия – Макондо» – пластический спектакль-фантазия по мотивам произведений Габриэля Гарсиа Маркеса: «Палая листва», «Монолог Исабели, которая смотрит на дождь в Макондо», «Очень старый человек с огромными крыльями». Постановка произвела на зрителей неизгладимое впечатление. Режиссер – педагог мастерской, хореограф Юлия Варнавская задействовала в спектакле весь курс.

Соб. инф.