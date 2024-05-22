Ленобласть вводит обязательную регистрацию собак

Об обязательной регистрации собак сообщил начальник Управления ветеринарии 47-го региона Леонид Кротов в ходе пресс-конференции, посвященной внедрению системы учета домашних питомцев и новым этапам реализации проекта об ответственном обращении с животными. Регистрация проводится на безвозмездной основе подведомственными учреждениями.

Предваряя вопросы журналистов, Леонид Кротов уточнил, что в настоящее время речь идет об обязательной регистрации именно собак, потому что они чаще других домашних животных становятся источником заболеваний бешенством, причиной травм и увечий. Однако в ближайшем будущем идентификация распространится и на кошек – пока же домашние мурлыки регистрируются по желанию владельцев.

Средства идентификации хозяева могут выбрать самостоятельно, однако на сегодняшний день самым распространенным и действенным способом является чипирование. Микрочип вводится под кожу животного в области холки. Затем, с помощью сканера и использования специальной программы в него заносятся сведения о животном и владельце, а также уникальный идентификационный номер. В памяти устройства фиксируются все процедуры, выполненные с животным на протяжении его жизни – это позволяет, отсканировав чип, получить необходимую информацию о питомце в любом ветеринарном учреждении. Кроме того, зарегистрированные «потеряшки» имеют больше шансов вернуться к своим хозяевам.

Как уже было отмечено, сама услуга по установке микрочипа, оформлению ветеринарного документа и внесению данных в реестр предоставляется бесплатно, однако владельцу собаки необходимо оплатить стоимость чипа, которая, в среднем, составляет от 150 до 300 рублей. И еще – нужно успеть зарегистрировать животное в течение 30 дней после того, как ему исполнится три месяца.

Если по каким-то причинам хозяева не желают чипировать питомца, то животное можно идентифицировать другими способами – например, ушной биркой или кожной меткой, такой, как тавро, клеймо или татуировка.

В ходе пресс-конференции Леонид Кротов опроверг слухи о том, что регистрация собак может повлечь за собой дополнительное налогообложение. По словам начальника Управления региональной ветеринарии, внедрение системы учета домашних животных призвано обеспечить законность обращения с ними и соблюдение их прав, которые, к слову, закреплены в Конституции.

В завершение глава ведомства особо подчеркнул, что ответственность за здоровье домашнего животного по ветеринарному законодательству лежит на его владельце, а введение регистрации позволит отслеживать график необходимых профилактических и противоэпизоотических мероприятий в отношении питомцев.

Предполагается, что за нарушение требований порядка регистрации владельцев животных начнут привлекать к ответственности.

Светлана Завадская

Фото из архива «В.в.»