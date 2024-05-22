Александр Дрозденко провел прямую линию с жителями Ленобласти

Очередная прямая телефонная линия с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко прошла в понедельник, 20 мая. Во время трансляции, которая, как обычно, велась из студии ЛенТВ24, жители 47-го региона пожаловались его главе на качество питьевой воды, нарушение своих жилищных прав, проблемы с транспортной доступностью.

Из Всеволожского района на прямую линию дозвонилась жительница города Кудрово. Взволнованная женщина сообщила, что её сыну не выдают инвалидную коляску, которая необходима ему на период реабилитации.

Александр Дрозденко заверил мать ребенка-инвалида, что сразу же после эфира с ней свяжутся представители Комитета по социальной защите. Также глава 47-го региона немедленно отдал поручение председателю областного Комитета по здравоохранению Александру Жаркову выйти с семьей на связь и выяснить, не нужна ли помощь в решении других вопросов.

Уже на следующий день советник губернатора Оксана Громова организовала выезд специалистов в семью позвонившей на прямую линию жительницы Кудрово. Результатом стала оперативная доставка из пункта проката сразу двух технических средств реабилитации – комнатной кресло-коляски и коляски прогулочной. Приятным бонусом для семьи стало оформление права на пользование социальным такси.

Кроме того, было запланировано проведение индивидуальных обмеров ребенка для выдачи вертикализатора – специальной опоры с фиксаторами, предназначенной для приведения тела в вертикальное положение. Также специалисты взяли на контроль получение семьей других средств технической реабилитации от Социального фонда по электронному сертификату и пообещали установить взаимодействие с управляющей компанией для получения ключей от механического подъемника и обучения пользованию им.

Светлана ЗАВАДСКАЯ