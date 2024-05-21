Кусочки неба на земле

Когда-то вся Русь была застроена деревянными домами, усыпана узорчатыми теремами. Традиция деревянного строительства существовала во многих странах, но нигде это мастерство не достигло такой высоты, как в России. Особенно старались наши плотники при строительстве зданий духовного предназначения. Поэтому сейчас они имеют большую ценность, чем жилые деревянные постройки.

Шатровые (островерхие) деревянные храмы (теремки) упоминаются в письменной литературе начиная с XII века. Храмы с куполами (луковицами) – начиная с XIV века. Наибольшего развития русская деревянная архитектура достигла в XVII–XVIII веках: тогда деревянные храмы и часовни, маленькие и большие, стояли в каждом церковном приходе.

Однако в начале XVII века в моду вошли каменные строения. Деревянные церкви стали сносить, они сохранились только в глухих уголках. Больше всего – в труднодоступных лесах Русского Севера. Сейчас образцы уникального деревянного зодчества можно обнаружить в Архангельской, Костромской, Вологодской областях, в Карелии и у нас, в Подпорожском районе, где в деревне Родионово (Юксовичи), на берегу живописного Юксовского озера, стоит церковь Георгия Победоносца, построенная в 1493 году. Она является ровесницей Московского Кремля и претендует на звание самой старой деревянной церкви в России.

Чтобы проникнуться её красотой, нужно сначала подготовиться, изучить особенности древнерусского зодчества. Вы только представьте себе: даже сейчас, с нашими новейшими технологиями, реставраторы то и дело спотыкаются при восстановлении деревянных церквей. Если различные каменные здания могли быть построены по одному проекту, то к деревянным храмам был индивидуальный подход, невозможно найти два одинаковых. В XVI – XVII веках их могли строить без фундамента на больших валунах. Для этого забивали в камень сваи, которые назывались «стулья». Отсюда пошло выражение «церковь на стульях». Более того, древнерусские плотники знали, что, когда в деревянной конструкции появляется железная деталь, дерево гниет быстрее. А строили-то на века! И на самом деле без единого гвоздя. Бревна соединялись деревянными крюками или особым сложением концов бревен «в обло».

Любопытно еще и объяснение слова «сруб». Оно подразумевало, что бревна не пилили, а разрубали тремя-четырьмя резкими движениями. И в этом тоже был заложен смысл. Смола внутри дерева протекает по отдельным сосудам (волокнам). Если дерево пилить медленно, волокна размазываются. В увеличенные отверстия потом проникает вода, и дерево быстро загнивает. А если рубить топором, то волокна одним махом закупориваются. Воде потом сложнее проникнуть внутрь бревна – здание будет стоять долго.

Можно часами рассказывать о покрытиях на купола («луковицы»). Маленькие чешуйки для покрытий делались из осинового дерева и назывались «лемех». Надо было одним ударом топора вырубить кусочек из бревна под определенным углом. Только опытная рука могла сделать это безупречно. Зато потом на вершине храма лемех менял свой цвет в зависимости от того, под каким углом его освещало солнце. В течение одного дня луковицы деревянных храмов могут выглядеть золотыми, серебряными и даже изумрудными. Это воспринималось как чудо. Недаром один поэт назвал русские деревянные храмы «кусочком неба на земле».

Нам повезло, что такой древний храм сохранился в нашей области. У жителей Санкт-Петербурга уже набрало популярность «Серебряное кольцо Подпорожья». В него входит осмотр лучших деревянных храмов, отдых в тихих малонаселенных уголках.

На самой границе с Карелией, в деревне Гимрека, возвышается церковь Рождества Пресвятой Богородицы (вторая половина XVII века). Её называют «шатровым чудом»… В 1783 году в соседней деревне Щелейки была построена многокупольная церковь Дмитрия Солунского (Мироточивого). Её окружает удивительный пейзаж. Деревня стоит на берегу Онежского озера, на её краю возвышаются скалы из габродиабазов.

Две потрясающие по своей композиции церкви сохранились в деревне Согиницы, где находятся шедевры древнерусского искусства. Есть в Подпорожском районе и многочисленные древние часовни.

Они очень старые и постепенно разрушаются. Реставрация стоит дорого. Да и мало у нас хороших специалистов по реставрации деревянных церквей. Поэтому может случиться, что многие из них исчезнут через 20–30 лет, а мы – последнее поколение, которое видит их на своих местах.

Есть энтузиасты, которые хотели бы все сохранить. В 2006 году в России появился проект «Общее дело» (возрождение деревянных храмов Севера). В нем участвуют добровольцы. Во время летних экспедиций они производят очистку заброшенных деревянных церквей от помета птиц, наводят порядок внутри и вокруг, консервируют сохранившиеся главки. В 2024 году волонтеры проекта с 15 июня по 3 июля будут работать в поселке Винницы Ленинградской области. Там будет производиться очистка и консервация храма Смоленской Божией Матери (деревянная постройка 1676 года). Приглашаются неравнодушные люди.

Многое делается на уровне правительства Ленинградской области. Вот уже несколько лет за счет областного бюджета проводится реставрация образцов деревянного зодчества в деревнях Согиницы, Щелейки, Гимрека. И туда мощным потоком хлынули туристы, потому что в мировой культуре аналогов такой красоты нет. А мы пока можем ею наслаждаться.

Людмила ОДНОБОКОВА