В Кудрово прошла акция «Знания спасут жизнь»

Ученики Центра образования города Кудрово стали участниками просветительской акции, организованной Национальной транспортной ассоциацией и Комтрансом. Школьникам рассказали о правилах безопасности на дороге и в транспорте.

Как сообщает пресс-служба администрации Заневского поселения, ребята узнали, как правильно заходить и выходить из транспорта, почему нельзя обходить автобус ни спереди, ни сзади, а также как вести себя на остановке. Также детям дали возможность подробно ознакомиться с устройством автобуса и даже посидеть на водительском кресле.

Школьники приятно удивили специалистов, бойко отвечая на различные вопросы, касающиеся безопасного дорожного движения. В качестве памятного подарка ребятам вручили полезные настольные игры – викторину с вопросами о ПДД.