Всеволожский район признан лучшим на фестивале Региональной школьной спортивной лиги

Подведены итоги 11 сезона фестиваля Региональной школьной спортивной лиги 2023–2024. В областных (финальных) этапах приняли участие 94 Школьных спортивных клуба со всей Ленинградской области.

Как сообщает пресс-служба администрации ВМР, три школьные команды заняли призовые места. Так, «Лидер спорта» Кузьмоловской СОШ № 1 стал лидером фестиваля ГТО среди городских школ; ШСК «Сила Оккервиля» (ЦО Кудрово) стал серебряным призером в номинации «Лучший спортивный школьный клуб»;

«Стрела» Колтушской школы заняла 3 место в фестивале ГТО среди сельских школ.

Кроме того, Всеволожский район занял первое место в номинации «Лучший муниципальный район» за лучшую практическую работу в организации детско-юношеского спорта и активное участие школьных спортивных клубов в муниципальных и областных физкультурных и спортивных мероприятиях.

Огромную работу по организации и проведению муниципальных этапов, организации участия команд в региональных этапах ведут специалисты отдела физической культуры и спорта, комитета по образованию администрации Всеволожского района, ДДЮТ Всеволожского района, МАУ «Всеволожский центр ФКС» и МБУ «ЦПСР».