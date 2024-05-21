Во Всеволожске пройдет книжный фестиваль

12 июня в амфитеатре Общественного пространства «Парк Песчанка» состоится второй книжный фестиваль #ЧитайВсеволожск. В программе праздника чтение стихов и рассказов писателями, книжная выставка, викторины и мастер-классы для всех возрастов.

Фестиваль будет проходить 12 июня с 15.00 до 18.00. Пространство амфитеатра будет условно разделено на три зоны, в каждой из которых запланированы свои активности. Для юных участников проведут анимационную программу кота Матроскина, пригласят мастеров аквагрима и проведут творческие мастер-классы.

Для взрослой аудитории запланирована встреча с издателями и писателями, участие в литературном квизе и книжная выставка «Путешествие по России».

Вход свободный. При неблагоприятной погоде возможны изменения в программе.