Во Всеволожском районе чипируют бездомных животных

В поселениях Всеволожского района проходит отлов, стерилизация и чипирование бездомных собак и кошек. Специалисты отлавливают животных, проводят процедуры, направленные на контролирование их численности, и возвращают в прежнюю среду обитания.

Очередные мероприятия по отлову бродячих животных проходят сегодня, 20 мая, на территории г.п. Рахья, д. Матокса, г.п. Янино-1 и в близлежащих населенных пунктах. Отлов животных проводится в соответствии с областным законом «Об обращении с животными без владельцев на территории Ленинградской области».

Дополнительную информацию по отлову можно получить в администрации Всеволожского муниципального района по телефону 8 (813-70) 24-725 (доб. 462) с 10.00 до 18.00 по рабочим дням.