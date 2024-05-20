Более 1,3 тысячи ленинградцев пострадали от клещей

С начала сезона на территории 47-го региона зарегистрировали 1361 нападение клещей на людей. По данным Ленинградского Роспотребнадзора, это превышает среднемноголетний уровень на 17,8%.

Как сообщают специалисты ведомства, больше всего случаев зафиксировано в Гатчинском, Тихвинском, Киришском, Тосненском, Волховском, Бокситогорском и Всеволожском районах. Среди пострадавших 345 детей.

Специалисты напоминают о важности применения репеллентов даже во время коротких прогулок на природе. По возможности не заходите в густую и высокую траву, осматривайте одежду и тело. Если планируете долгую прогулку на природе, отдайте предпочтение светлой одежде с длинными рукавами и плотно заправляйте кофту в брюки, а штанины – в носки или ботинки.